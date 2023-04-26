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الرياضي

«نخبة المصنفين» في مهرجان أبوظبي للشطرنج

«نخبة المصنفين» في مهرجان أبوظبي للشطرنج
27 ابريل 2023 02:06

أبوظبي (وام)
 بدأ نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية استعداداته لاستضافة النسخة 29 من مهرجان أبوظبي للشطرنج، التي تقام خلال شهر أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من اللاعبين المصنفين والأساتذة من جميع أنحاء العالم.
وأكد حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أن اللجنة بدأت في الاستعدادات من أجل إقامة الحدث السنوي الذي أصبح يشكل علامة فارقة في اللعبة، لما يضمه من نخبة الأساتذة واللاعبين في العالم، الأمر الذي ينعكس على مستوى المنافسات ويكون له المردود الإيجابي على لاعبينا.
وقال: النادي يحرص دائماً على دعوة أفضل الأساتذة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في فعاليات المهرجان، وإن النسخة المقبلة ستكون فرصة لوجود أكبر عدد من اللاعبين، حيث سيتوافدون مباشرة إلى أبوظبي عقب الختام من بطولة العالم في باكو بأذربيجان للمشاركة في المهرجان.
وتوقع مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 70 دولة في المهرجان، خلال النسخة الجديدة، وهو ما يؤكد مدى أهمية المهرجان وشهرته العالمية التي جعلته من ضمن أفضل 5 مهرجانات عالمية للعبة، حيث تفوق على العديد من المهرجانات في آسيا وأوروبا وأميركا.
وأشار رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج إلى أن اللجنة المنظمة قررت أن يكون هناك بث مباشر للمباريات على منصات التواصل الاجتماعي، مصحوبة باستوديو تحليلي لها، وذلك من أجل دعم وصول المهرجان لأكبر قاعدة جماهيرية من محبي اللعبة، والراغبين في الانضمام لها. وأوضح الخوري أن هناك أكثر من عشر بطولات ستقام تحت مظلة المهرجان، بالإضافة إلى البطولة الرئيسية الخاصة بالأساتذة، الأمر الذي يدعم استقطاب الكثير من اللاعبين الموهوبين للمشاركة، خاصة من اللاعبين واللاعبات المواطنين، حيث سيكون التركيز عليهم من أجل ضم الأفضل منهم للمنتخبات الوطنية، ودعمهم، حتى يصلوا إلى الجاهزية الكاملة.

مهرجان أبوظبي للشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية
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