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«إرصاد» تتصدر «الصباحية» و«مثيرة» على قمة «الثاني»

«إرصاد» تتصدر «الصباحية» و«مثيرة» على قمة «الثاني»
27 ابريل 2023 02:06

الوثبة (الاتحاد) 
تصدرت «إرصاد» لمغير سالم بن حارب العميمي أول أشواط الفترة الصباحية لمنافسات سن «الإيذاع» لهجن للجماعة، لمسافة 6 كلم، التي أقيمت في الميدان الجنوبي لميدان الوثبة، وقطعت مسافة الشوط بتوقيت وقدره9:09:9  دقيقة، وفي الشوط الثاني كانت «مثيرة» لنفس الشعار السابق على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت وقدره 9:03:3 دقيقة.
وفي الشوط الثالث طار «مطلوب» مع ناموس الشوط والمركز الأول قاطعاً مسافة الشوط بتوقيت وقدره 9:08:2 دقيقة، وفي الشوط الرابع تقدم «فارس» لسعيد محمد بن سعيد بن مرشد منافسيه محققاً أول المراكز بتوقيت وقدره 8:54:0 دقيقة، مسجلاً أفضل توقيت.
وفي الشوط الخامس فازت «محنة» لمتعب حمد بن متعب العامري، وفي الشوط السادس «مزنة» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي، وفي الشوط السابع، «شاهين» لمصبح كاسب بن خليفة المسافري، وفي الشوط الثامن، «وشام» لماهر سالم بن سعيد الجحافي، وفي الشوط التاسع، «هماليل» لمبارك محمد بن وريقة العامري، وفي عاشر الأشواط، «العاصمة» لفالح ياسر بن فالح الشامسي. 

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وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى الثاني والعشرين عن فوز،«شاهين» لعلي سعيد بن رشيد الكتبي، و«شاهين» لحاتم سعيد عقيدان العويس، و«ود» لطهيمة مطر بن عنوده العامري، و«الدانة» لسهيل بالرملي محمد العامري، و«السرية» لحمد ضعيف حمد غدير الكتبي، و«الهنوف» لسعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، 
و«الشهامة» لمبارك سهيل بن مبارك الكتبي، و«سفالة» لمحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، و«مهيض» لمحمد سعيد عبيد المزروعي، و«شاهين» لمحمد سهيل بن نخيرة العفاري، و«مثيرة» لعبيد سعيد بن منانة الكتبي.

سباقات الهجن
الوثبة
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