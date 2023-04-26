العين والشارقة جاهزان لنهائي «البطولة الأغلى»

أبوظبي (الاتحاد)

قبل 24 ساعة من «ضربة بداية» نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، يكثف العين والشارقة الاستعداد للمباراة المرتقبة، بحثاً عن التتويج بـ «البطولة الأغلى»، حيث يطارد «الزعيم» اللقب الثامن، فيما يبحث «الملك» عن «النجمة العاشرة». من ناحية أخرى، في خطوة تسويقية جديدة للبطولة الأغلى، يقوم اتحاد الكرة بطرح وتوفير المقتنيات والهدايا التذكارية الخاصة بالبطولة للبيع، عبر النقاط التي تتوزع أمام محيط وبوابات استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة. وتتمكن الجماهير من شراء المقتنيات والهدايا التذكارية المكونة من قمصان وقبعات وعبوات مياه وشالات وغيرها، حيث تحمل هذه الهدايا شعار البطولة في هويتها الجديدة التي أُطلقت مؤخراً.وكما قام اتحاد الكرة، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتوفير وسائل نقل الجماهير التي تحضر المباراة النهائية. وتم تخصيص موقعين رئيسيين لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة، قبل أربع ساعات من «ركلة البداية»، حيث يكون الموقع الأول في مواقف قاعة الاحتفالات «قصر المشرف»، فيما الموقع الثاني في مواقف مدينة زايد الرياضية «البوابتين 6 - 20»، ويتم تنظيم الحركة بالتنسيق مع مركز التحكم، وبعد نهاية المباراة تتم إعادة الجماهير إلى ذات المواقع، حيث يقوم فريق المتطوعين بإرشاد الجماهير للتوجه إلى الحافلات المخصصة لكل موقع. وحرص اتحاد الكرة على تخصيص عددٍ من الأماكن حول محيط الملعب وأمام البوابات لبيع المأكولات والمشروبات، علماً بأنه لا توجد أي منافذ لبيع التذاكر في ملعب المباراة، حيث يجب على الجماهير إبراز التذاكر الإلكترونية عند نقاط التفتيش.