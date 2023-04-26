الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

العين والشارقة جاهزان لنهائي «البطولة الأغلى»

العين والشارقة جاهزان لنهائي «البطولة الأغلى»
27 ابريل 2023 02:06

أبوظبي (الاتحاد)
قبل 24 ساعة من «ضربة بداية» نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، يكثف العين والشارقة الاستعداد للمباراة المرتقبة، بحثاً عن التتويج بـ «البطولة الأغلى»، حيث يطارد «الزعيم» اللقب الثامن، فيما يبحث «الملك» عن «النجمة العاشرة».  من ناحية أخرى، في خطوة تسويقية جديدة للبطولة الأغلى، يقوم اتحاد الكرة بطرح وتوفير المقتنيات والهدايا التذكارية الخاصة بالبطولة للبيع، عبر النقاط التي تتوزع أمام محيط وبوابات استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة. وتتمكن الجماهير من شراء المقتنيات والهدايا التذكارية المكونة من قمصان وقبعات وعبوات مياه وشالات وغيرها، حيث تحمل هذه الهدايا شعار البطولة في هويتها الجديدة التي أُطلقت مؤخراً.وكما قام اتحاد الكرة، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتوفير وسائل نقل الجماهير التي تحضر المباراة النهائية. وتم تخصيص موقعين رئيسيين لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة، قبل أربع ساعات من «ركلة البداية»، حيث يكون الموقع الأول في مواقف قاعة الاحتفالات «قصر المشرف»، فيما الموقع الثاني في مواقف مدينة زايد الرياضية «البوابتين 6 - 20»، ويتم تنظيم الحركة بالتنسيق مع مركز التحكم، وبعد نهاية المباراة تتم إعادة الجماهير إلى ذات المواقع، حيث يقوم فريق المتطوعين بإرشاد الجماهير للتوجه إلى الحافلات المخصصة لكل موقع. وحرص اتحاد الكرة على تخصيص عددٍ من الأماكن حول محيط الملعب وأمام البوابات لبيع المأكولات والمشروبات، علماً بأنه لا توجد أي منافذ لبيع التذاكر في ملعب المباراة، حيث يجب على الجماهير إبراز التذاكر الإلكترونية عند نقاط التفتيش.

أخبار ذات صلة
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
«اللقاء الرابع» بين «الزعيم» و«الملك»
العين
الشارقة
أبوظبي
الزعيم
كأس رئيس الدولة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
الإمارات
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
اليوم 13:30
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©