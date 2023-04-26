منتخبنا يشارك في «عربية» سلة الكراسي المتحركة

دبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لسلة الكراسي المتحركة إلى الكويت للمشاركة في البطولة العربية التي تعد واحدة من أبرز المحطّات التحضيرية، استعداداً لمنافسات بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة والتي ستقام في الإمارات يونيو المقبل.

وطالب ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، لاعبينا بضرورة التحلي بالروح الرياضيّة والثقة بالنفس، وأعرب عن ثقته في أعضاء البعثة في الظهور بمستوى مشرف خلال المحفل العربي. تبدأ فعاليات البطولة بتصنيف اللاعبين، حيث سيتم تصنيف اللاعب عبدالله الغافري، ومن ثم حضور الاجتماع الفني التحضيري للبطولة، على أن تبدأ المباريات اليوم.