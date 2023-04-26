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الرياضي

«المحترفين» تناقش لوائح المسابقات للموسم الجديد

«المحترفين» تناقش لوائح المسابقات للموسم الجديد
26 ابريل 2023 18:36

 
أبوظبي (الاتحاد)

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ناقش مجلس إدارة رابطة المحترفين، في اجتماعه الدوري التاسع، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي لوائح المسابقات للموسم الجديد 2023 - 2024، في إطار الحرص المستمر على تحديث اللوائح.
واطلع المجلس على التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية واللجان المختصة.
حضر الاجتماع، جمال حامد المري، نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، أعضاء مجلس الإدارة، ود. خالد محمد عبدالله، مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي، رئيس قطاع الخدمات المساندة، ومديري الإدارات في الرابطة.

الإمارات
لجنة دوري المحترفين
عبدالله ناصر الجنيبي
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