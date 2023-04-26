السدراني يمثل «القوس والسهم» في «عربية» تونس

أبوظبي (وام)

يشارك ناصر السدراني، لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية، والمنتخب الوطني للقوس والسهم، في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الحالي، في فئة القوس المحدب ذكور أقل من 18 سنة.

وأكد راشد الشيباني، الأمين العام المساعد في اتحاد القوس والسهم، الحرص على رفع قدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة لتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى أن النتائج المشرفة التي حققها أبطال القوس والسهم بحصد 16 ميدالية ملونة في آخر مشاركة بالبطولتين العربية والدولية للعبة داخل الصالات بمحافظة السليمانية العراقية، تمثل دافعاً أقوى نحو المزيد من النتائج القوية في الاستحقاقات الخارجية.

وحول أهمية البطولة العربية التي تستضيفها تونس قال الشيباني: «في كل مشاركة خارجية هناك معطيات كثيرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، والمحصلة دائماً إيجابية من اللاعبين واللاعبات، وهذا يمنحنا مؤشرات مهمة حول حجم التطور الذي تشهده اللعبة، والقدرات المتميزة للاعبي منتخبنا الوطني».