الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

السدراني يمثل «القوس والسهم» في «عربية» تونس

السدراني يمثل «القوس والسهم» في «عربية» تونس
26 ابريل 2023 18:17

أبوظبي (وام)
يشارك ناصر السدراني، لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية، والمنتخب الوطني للقوس والسهم، في البطولة العربية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الحالي، في فئة القوس المحدب ذكور أقل من 18 سنة.
وأكد راشد الشيباني، الأمين العام المساعد في اتحاد القوس والسهم، الحرص على رفع قدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة لتعزيز جاهزية المنتخبات الوطنية.
وأشار إلى أن النتائج المشرفة التي حققها أبطال القوس والسهم بحصد 16 ميدالية ملونة في آخر مشاركة بالبطولتين العربية والدولية للعبة داخل الصالات بمحافظة السليمانية العراقية، تمثل دافعاً أقوى نحو المزيد من النتائج القوية في الاستحقاقات الخارجية.
وحول أهمية البطولة العربية التي تستضيفها تونس قال الشيباني: «في كل مشاركة خارجية هناك معطيات كثيرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة، والمحصلة دائماً إيجابية من اللاعبين واللاعبات، وهذا يمنحنا مؤشرات مهمة حول حجم التطور الذي تشهده اللعبة، والقدرات المتميزة للاعبي منتخبنا الوطني».

أخبار ذات صلة
«تريندز»: «النهضة» فشلت واختارت الصدام والتحريض في تونس
ضبط 1800 مهاجر وانتشال أكثر من 100 جثة على سواحل تونس
اتحاد القوس والسهم
رماية القوس والسهم
تونس
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
الإمارات
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
اليوم 13:30
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©