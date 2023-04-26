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الرياضي

برشلونة يجذب ميسي بـ «متحف»!

برشلونة يجذب ميسي بـ «متحف»!
26 ابريل 2023 17:31

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يفكر برشلونة بجدية في إقامة متحف للنجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي، في مقر المبنى القديم لمركز التدريب الخاص بأكاديمية «لاماسيا»، الواقع بالقرب من استاد «كامب نو». 

وذكرت صحيفة «آس» التي أوردت هذا النبأ أن «البارسا» يستهدف من وراء المشروع المساعدة في تمويل عقد النجم الأرجنتيني، في ظل الصعوبات المالية الكبيرة التي يعاني منها «البلاوجرانا»، وفي إطار بحثه عن مصادر تمويل جديدة لجذب «البرغوث» هذا الصيف إلى نادي عمره، من خلال استغلال صورته عبر هذا المتحف.
وقالت الصحيفة، إن برشلونة سيخصص كل المبنى القديم لـ «لاماسيا» لهذا المتحف، بحيث يكون مركزاً يتوافد عليه السائحون من كل مكان، بخلاف الجماهير العاشقة لبطل العالم المتوج بكأس العالم الأخيرة 2022، ما يدر مبالغ كبيرة على النادي، من الممكن أن تسهم في عودة ميسي إلى «كامب نو». 

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وأضافت الصحيفة أن النادي «الكتالوني» أجرى مناقشات مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، للإشراف على تجهيز المتحف، ووضعه تحت رعايتها. 

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مطالب أيضاً بأن يضبط هيكل رواتب اللاعبين، حتى يمكنه تسجيل ميسي في الموسم الجديد، وهي مهمة ليست سهلة على حد قول الصحيفة، في ظل معاناة إدارة النادي حتى الآن، وعدم قدرتها على تسجيل العقدين الجديدين لنجميها الشابين جابي ورونالد أراوخو.
وتبدي مصادر صحفية إسبانية عديدة تفاؤلها بأن ميسي أصبح قريباً جداً من العودة، وإن هذا الأمر يتضح يوماً بعد يوم، لدرجة أن المصادر أجمعت على أن اتفاقاً بين الجانبين «النادي وعشيرة ميسي» يسير في الاتجاه الصحيح.
يذكر أن ليونيل ميسي «35عاماً» عاد إلى برشلونة هذا الأسبوع، رفقة أسرته، في زيارة خاصة، منحها له ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، على أن يعود قبل مباراة الأحد أمام لوريان في الدوري الفرنسي «ليج آن»، وانتهز ميسي فرصة وجوده في زيارة عدد من أصدقائه القدامى في برشلونة، وفي مقدمتهم جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

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