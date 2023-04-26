19 لاعباً في بطولة تحدي أبوظبي للجولف



أبوظبي (الاتحاد)



يشارك نجوم الجولف في بطولة تحدي أبوظبي للجولف التي تنطلق اليوم، بمشاركة 19 لاعباً سبق لهم الفوز بألقاب في جولة دي بي ورلد، بمجموع 46 لقباً من أعلى مستوى لمحترفي الجولف فيما بينهم، ويتقدم المشاركين الأسكتلندي ستيفن جالاشر الفائز بأربعة ألقاب في بطولة جولة دي بي ورلد، والذي صنع لنفسه اسماً في الإمارات، تحديداً عندما توج بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عامي 2013 و2014، ويشارك أيضاً نجوم المنتخب الوطني محمد سكيك، خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، راشد النقبي، وأول لاعب جولف محترف إماراتي أحمد المشرخ، بالإضافة إلى عدد من المقيمين في الإمارات، بمن فيهم مدرب الجولف المحلي لويس جوجان، الذي سيشارك في جولة التحدي لأول مرة، بعد فوز الأسكتلندي المقيم في أبوظبي بلقب بطولة الإمارات للجولف الأسبوع الماضي، ليضمن مكانه في تحدي أبوظبي، وهو يتطلع الآن للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة من نوعها.

وتأتي إقامة هذه البطولة لتدشن عودة جولة التحدي للمرة الأولى إلى الإمارات منذ عام 2018، بفضل الشراكة الطويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الجولف، وجولتيها دي بي ورلد والتحدي، مع منح الإمارات 30 بطاقة مشاركة سيكون للاعبين الإماراتيين والعرب نصيب لهم، حيث سيتواجد في الحدث لاعبون من السعودية، المغرب وتونس.

وسيكون التنافس قوياً بمشاركة نجوم المستقبل العالميين من مختلف الجنسيات، تشكل جولة التحدي بوابة من أجل الصعود إلى جولة دي بي ورلد، وتقام منافسات جولة التحدي تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، حيث تقام البطولة الختامية في بالما دي مايوركا في إسبانيا في شهر نوفمبر المقبل، وتشمل روزنامة الموسم الذي انطلق في شهر فبراير الماضي بطولات في دول مثل: هولندا، جمهورية التشيك، فرنسا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، إيرلندا، بريطانيا، أسكتلندا، فنلندا، السويد، البرتغال، جنوب أفريقيا والهند.