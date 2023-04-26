الخميس 27 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

19 لاعباً في بطولة تحدي أبوظبي للجولف

19 لاعباً في بطولة تحدي أبوظبي للجولف
26 ابريل 2023 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الهبوط المبكر» يهدد فرسان هسبانيا أمام سيتي
شرطة أبوظبي:1مايو التطبيق الفعلي "للسرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد


يشارك نجوم الجولف في بطولة تحدي أبوظبي للجولف التي تنطلق اليوم، بمشاركة 19 لاعباً سبق لهم الفوز بألقاب في جولة دي بي ورلد، بمجموع 46 لقباً من أعلى مستوى لمحترفي الجولف فيما بينهم، ويتقدم المشاركين الأسكتلندي ستيفن جالاشر الفائز بأربعة ألقاب في بطولة جولة دي بي ورلد، والذي صنع لنفسه اسماً في الإمارات، تحديداً عندما توج بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عامي 2013 و2014، ويشارك أيضاً نجوم المنتخب الوطني محمد سكيك، خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، راشد النقبي، وأول لاعب جولف محترف إماراتي أحمد المشرخ، بالإضافة إلى عدد من المقيمين في الإمارات، بمن فيهم مدرب الجولف المحلي لويس جوجان، الذي سيشارك في جولة التحدي لأول مرة، بعد فوز الأسكتلندي المقيم في أبوظبي بلقب بطولة الإمارات للجولف الأسبوع الماضي، ليضمن مكانه في تحدي أبوظبي، وهو يتطلع الآن للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة من نوعها.
وتأتي إقامة هذه البطولة لتدشن عودة جولة التحدي للمرة الأولى إلى الإمارات منذ عام 2018، بفضل الشراكة الطويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الجولف، وجولتيها دي بي ورلد والتحدي، مع منح الإمارات 30 بطاقة مشاركة سيكون للاعبين الإماراتيين والعرب نصيب لهم، حيث سيتواجد في الحدث لاعبون من السعودية، المغرب وتونس.
وسيكون التنافس قوياً بمشاركة نجوم المستقبل العالميين من مختلف الجنسيات، تشكل جولة التحدي بوابة من أجل الصعود إلى جولة دي بي ورلد، وتقام منافسات جولة التحدي تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، حيث تقام البطولة الختامية في بالما دي مايوركا في إسبانيا في شهر نوفمبر المقبل، وتشمل روزنامة الموسم الذي انطلق في شهر فبراير الماضي بطولات في دول مثل: هولندا، جمهورية التشيك، فرنسا، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، إيرلندا، بريطانيا، أسكتلندا، فنلندا، السويد، البرتغال، جنوب أفريقيا والهند. 

الإمارات
أبوظبي
الجولف
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
الاقتصادي
متروبوليتان كابيتال العقارية تسجل مبيعات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023
اليوم 09:35
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
الإمارات
شمة حمدان تحيي حفلاً في أول بطولة عالمية للبادل
اليوم 13:30
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
الرياضي
«قطبا المغرب» ينشدان «ريمونتادا» في «الأبطال»
اليوم 13:09
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
الرياضي
5 أندية تزين قائمة «المتتاليات» في الكأس
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©