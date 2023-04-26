«الملك» يتفاءل بـ «الخسارة»!

علي معالي (الشارقة)



يضع الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة اللمسات الأخيرة على تشكيلة «الملك» وطريقة اللعب، خلال التدريب الأخير اليوم، قبل مباراة الجمعة أمام العين على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وأصبحت الأمور واضحة تماماً أمام كوزمين قبل المباراة، بأن الفوز هو الخيار الوحيد، في ظل التراجع الذي حدث للشارقة في «دوري أدنوك للمحترفين».

تحدث كوزمين مع اللاعبين عن أهمية المباراة، وضرورة الالتزام بما يطلبه من اللاعبين في الملعب منذ الدقيقة الأولى، وحتى صافرة النهاية.

وكانت مباراة الفريق الأخيرة أمام اتحاد كلباء درساً مهماً للاعبين، بأن يكون التركيز حتى اللحظة الأخيرة، حيث فوجئ الجهاز الفني، والذي دخل بعض من أفراده إلى غرفة خلع الملابس، بأن «النمور» يحرز هدفاً في الدقيقة 100.

ولرفع معنويات الفريق حرص عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يرافقه علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم على حضور جانب من تدريبات الفريق، والتحدث مع اللاعبين في أجواء يسودها التفاؤل والأمل، بأن يعود «الملك» من استاد محمد بن زايد في أبوظبي متوجاً بالكأس العاشرة في تاريخه.

وطالب عيسى هلال اللاعبين بالتركيز، وأن يقدموا صورة حقيقية عن فريق الشارقة في النهائي الغالي على قلوب الجميع، وأن يكون الالتزام هو العنوان الأبرز لكل الفريق في المباراة التاريخية.

وقبل الموقعة المرتقبة، فإن جماهير «الملك» تفاءلت بنقطة مهمة سارت عليها العديد من النهائيات للشارقة خلال الفترات السابقة، بل إن الجماهير بدأت تتناقل هذه المعلومات، حول قدرة الفريق على العودة من العاصمة بالحفاظ على اللقب، ويتفاءلون بالخسارة قبل المباراة النهائية، وهو ما حدث في مناسبتين من قبل، وينتظرونها أن تحدث في الثالثة غداً.

في المرة الأولى خسر الشارقة أمام الوصل، قبل خوض المباراة النهائية للكأس أمام الوحدة، لتكون البطولة من نصيب «الملك»، وفي الثانية خسر الفريق من خورفكان، قبل أن يلتقي العين في «السوبر»، وتُوج «الملك» باللقب، وفي المرة الثالثة خسر الشارقة مؤخراً من اتحاد كلباء، لتأتي بعدها المباراة النهائية للكأس مع العين.

وأكد أكثر من لاعب في الفريق قوة وأهمية المباراة، حيث قال المدافع سالم سلطان: المباراة تحتاج إلى ترتيب خاص، وهو ما عملنا على القيام به، وندخلها من أجل البطولة العاشرة وأن الجميع على أتم الاستعداد.

وقال المدافع عبدالله غانم:«مباراة الجمعة مختلفة، ولن تكون مثلما كان الحال في اللقاء الأخير مع العين، فالبطولة والأهداف متغيرة هذه المرة، وجاهزون للعودة للإمارة الباسمة باللقب، وإسعاد جماهيرنا التي نعتبرها الرقم الصعب والمهم في مثل هذه المواجهات التاريخية».