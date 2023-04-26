«الزعيم» في «قمة الجاهزية» لـ «نهائي الأحلام»

معتز الشامي (دبي)



يؤدي العين تدريبه الأخير على استاد محمد بن زايد مساء الخميس، وذلك تحضيراً للمباراة المرتقبة أمام الشارقة غداً، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي تعد أغلى البطولات والألقاب على قلب كل إماراتي، والبطولة المحببة لجماهير «الزعيم».

ويسعى الجهاز الفني لوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق وطريقة اللعب المتوقع تنفيذها، خاصة أن الفريقين سبق وأن التقيا في الدوري منذ أيام قليلة، بالإضافة إلى المواجهة بينهما خلال فبراير الماضي في «السوبر».

وخرج «البنفسج» من المباراتين بدروس مستفادة، أبرزها عدم التهور الهجومي على حساب تأمين الدفاع أمام الشارقة، الذي يعتمد طريقة متوازنة تميل إلى الدفاع في أغلب الفترات، وهو ما دفع الجهاز الفني للعين إلى التركيز على ضرورة إحداث بعض التعديلات التكتيكية في الأداء، بجانب تغييرات في مراكز ومهام وتكليفات بعض العناصر في التشكيلة، مع تغييرات مدروسة لتأمين عنصر المفاجأة، في هذا النوع من اللقاءات، واستغلال أنصاف الفرص، ثم التراجع إلى التأمين الدفاعي المحكم.

ويغيب عن «الزعيم»، الحارس العملاق خالد عيسى لطرده في نصف النهائي أمام الوصل، بينما يتولى محمد بوسندة مهمة الدفاع عن العرين.

وعمل الجهازان الفني والإداري، على استعادة الفريق للهدوء والتركيز، بعدما نجحت جهود عزل الفريق عن المؤثرات، وإبعاد اللاعبين عنها، خصوصاً ضرورة التركيز في التدريبات، حيث يدخل الفريق معسكراً مغلقاً اليوم الأربعاء، والاهتمام بعقد محاضرات نظرية، لشرح السلبيات في الأداء وبعض الأخطاء في التمركز وغياب التركيز للفريق في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهذا أهم ما شدد عليه الجهاز الفني، فضلاً عن رفع الروح المعنوية لجميع اللاعبين، وتذكيرهم بضرورة حسم اللقب، من أجل تعويض الجماهير، التي أحزنها غياب «الزعيم» عن مكانه الطبيعي في قمة ترتيب الدوري، بجانب خسارة أول ألقاب الموسم «السوبر» أمام الشارقة، وبالتالي فإن التعويض في الكأس هو ما يقدمه اللاعبون إلى جماهير «الأمة العيناوية».

وشدد ريبروف على ضرورة احترام المنافس، وعدم الانخداع في تعثره في الدوري مؤخراً، أو الفوز عليه بهدفين الأسبوع الماضي، حيث ستكون لـ «الملك»، ردة فعل قوية، بهدف التعويض، بجانب قدراته فريقاً بطلاً، ما يتطلب ضرورة الحذر واحترام المنافس وعدم التوقف عند تراجع نتائجه مؤخراً.

واطمأن الجهاز الفني على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين، خاصة لابا كودجو هداف الفريق، الذي رفض الحصول على قسط من الراحة، وشارك في جميع مباريات «الزعيم» مؤخراً، وكان أحد أبرز العناصر رغم تعرضه للإرهاق.

وعن ضغط المباريات ومرور الفريق بظروف صعبة أدت إلى افتقاد بعض النقاط في الدوري، قال لابا: المواقف الصعبة تزيد اللاعبين إصراراً على ضرورة القتال، من أجل تقديم أداء أفضل، وتحدي كل الصعوبات لحصد الألقاب والبحث عن الانتصارات.

وأضاف: «الزعيم» قادر على مواجهة أي تحديات، كما أننا نملك لاعبين متميزين في كل المراكز، ودائماً ما نقاتل من أجل إسعاد جماهير «الأمة العيناوية» التي تعرف أنها ستكون حاضرة بقوة وكثافة في النهائي، ولا خلاف على رغبة الفوز والحسم والتتويج باللقب.

وعن تأثر الفريق ببعض الغيابات، خاصة خالد عيسى الحارس الأساسي، قال: خالد لاعب متميز بالتأكيد، لكن العين يملك عناصر قادرة على تعويض اللاعبين في كل المراكز، والثقة في الفريق بأكمله هي الأهم، بالتأكيد خالد حارس رائع للغاية وأفضل حراس الدوري بشكل عام، ولكن الالتفاف حول «البديل»، مع تقديم الدعم له من اللاعبين سيكون مفيداً في منحه الثقة لتعويض غياب الأساسي،

من جهة أخرى، يملك لابا كودجو سجلاً حافلاً بالأهداف في مسيرته مع العين هذا الموسم، وتتعلق عليه آمال جماهير «الزعيم»، خاصة في التعامل مع الدفاع المحكم المتوقع للشارقة، حيث يجيد لابا اختراق الدفاعات والتسجيل من أنصاف الفرص.

وعن تفوقه أمام دفاع الشارقة في الدوري وتسجيل هدفين، وما يتوقعه في النهائي، قال: الآن تركيزنا ينصب على بطولة مختلفة، الفوز في الدوري خطوة إيجابية بالتأكيد، وتسجيل هدفين في الشارقة شيء جيد، لكن المواجهة ستكون على لقب مختلف، ولن ننظر إلى المباريات السابقة، كما أننا لن ننخدع بتعثر الشارقة في الدوري، لأن لكل بطولة ظروفها، وهذا ما ندركه جيداً، بل بالعكس، سيعود الشارقة قوياً في النهائي، بحثاً عن ردة فعل، وسيكون للفريق حضور تكتيكي وبدني مختلف، واستعددنا بالفعل لذلك، ونأمل أن نوفق في المباراة التي ندخلها باحترام كبير للشارقة.