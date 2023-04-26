«العديد» يتصدر بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد



الظفرة (وام)



توجت اللجنة المنظمة لبطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء بنسختها الثالثة، الفائزين في الجولة الختامية بمشاركة 448 من الصيادين وهواة الصيد من مختلف إمارات الدولة. أقيمت البطولة على شاطئ مدينة المغيرة بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. حضر التتويج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، ‏وسعيد صالح المزروعي رئيس قسم خدمات الرعاية الاجتماعية في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ‏وإبراهيم محمد المرر مدير مكتب الاتصال الحكومي بالديوان، وعدد من المسؤولين والصيادين والمشاركين والمشاركات في البطولة.

وأسفرت النتائج في فئة الرجال عن فوز عبدالله أحمد الكتبي من فريق العديد بالمركز الأول بوزن 38 كجم، وفي المركز الثاني جاء طارق أحمد عبدالرشيد بوزن 37 كيلو و500 جرام، وحل بالمركز الثالث خليفة علي يوسف الحمادي بوزن 37 كجم.

وفي فئة النساء ذهب المركز الأول إلى ماديسون بلاك بوزن 29 كيلو و200 جرام، وفي المركز الثاني لمياء علي الصيقل من فريق الناموس بوزن 25 كيلو و800 جرام، وحصدت المركز الثالث خلود يوسف الحمادي من فريق الطيار بوزن 25 كيلو و400 جرام.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تضمنت ثلاث جولات (بطولة دلما، وبطولة المغيرة، والبطولة الختامية)، وشهدت مشاركة 1225 مشاركاً ومشاركة من مواطنين ومقيمين وزوار، تنافسوا على 60 جائزة لفئتي الرجال والنساء، بقيمة بلغت مليونين و60 ألف درهم.

وأضاف: أنه في كل جولة كانت المنافسات قوية بين المتسابقين لصيد أكبر سمكة كنعد وفق الشروط المحددة التي وضعتها اللجنة المنظمة ووسط التزام من المتسابقين. وتهدف المسابقة إلى تعزيز مكانة الصيد البحري في الدولة، وتشجيع المشاركين على خوض تجربة ثرة تحمل روح التنافس بين المهتمين من المحترفين والهواة لصيد الأسماك، وإبراز أهمية المسابقات البحرية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري وتسهم في الحفاظ على الاستدامة البحرية.