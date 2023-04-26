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الرياضي

«دورة تنشيطية» لمنتخب هوكي الجليد في أبوظبي

«دورة تنشيطية» لمنتخب هوكي الجليد في أبوظبي
26 ابريل 2023 14:30


أبوظبي (وام)


أكد خالد مبارك القبيسي، مدير المنتخب الوطني لهوكي الجليد، أنه سيتم تنظيم «دورة تنشيطية» صيفية خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين بأبوظبي قبل انطلاق الموسم الجديد في سبتمبر، فيما ينتظر المنتخب دراسة عرض المشاركة في بطولة خليجية. 

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وأوضح القبيسي أن تتويج المنتخب الوطني بكأس العالم لهوكي الجليد في تركيا مؤخراً يرسخ أهمية هذه الرياضة، ويعزز انتشارها في مختلف إمارات الدولة، لاسيما أن اللقب العالمي يعد الثاني للمنتخب خلال موسمين، إثر التتويج بكأس العالم العام الماضي في لوكسمبورج. وقال إنهم بانتظار عودة المدرب ديفيد ريتش من الإجازة الصيفية، لتحديد خريطة المرحلة المقبلة، وتقييم اللاعبين وتصنيفهم، وتحديد البرنامج الإعدادي للموسم الجديد. وكشف عن التحاق اللاعبين بأنديتهم بعد نهاية مشاركتهم مع المنتخب في كأس العالم بتركيا، بانتظار العودة مجدداً إلى التدريبات التي تسبق المشاركة في الفعاليات المقررة، حيث يعمل المدرب على بعض الجوانب الفنية لتعزيز كفاءة اللاعبين وجاهزيتهم. 

وعبر القبيسي عن حالة كبيرة من التفاؤل حيال مستقبل اللعبة، وقال إن التوقعات تشير إلى إمكانية تواجد مجموعة من العناصر الجديدة في إمارات الدولة للالتحاق بصفوف الأندية والمنتخب الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد لنشر اللعبة وسط قطاعات مختلفة في المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.

الإمارات
أبوظبي
هوكي الجليد
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