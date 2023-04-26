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الرياضي

شعالي يحرز ذهبية المشي السريع في «قوى» غرب آسيا

شعالي يحرز ذهبية المشي السريع في «قوى» غرب آسيا
26 ابريل 2023 13:23


الدوحة (الاتحاد)

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حصدت بعثة الإمارات أول ميدالية ذهبية في سباق المشي السريع لمسافة 10 كلم، ببطولة غرب آسيا لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 إلى 29 أبريل الجاري. وأهدى البطل شعالي حسن النعيمي منتخبنا الوطني الذهبية بعد مردود قوي مكنه من الوصول إلى خط النهاية بنجاح.
وخضع النعيمي لبرنامج إعدادي متكامل خارج الدولة مع مدرب عالمي، بما يتماشى مع جهود اتحاد ألعاب القوى لتجهيز اللاعبين واللاعبات للمنافسة من أجل تحقيق أفضل النتائج في المنافسات الخارجية.
ويشارك منتخب القوى في بطولة غرب آسيا بعدد من اللاعبين واللاعبات في الفئات المختلفة بالوثب العالي، ورمي القرص، ودفع الجلة، وسباقات السرعة والمشي والحواجز، بطموحات كبيرة تعكس مدى التطور الذي حققه المنتخب في الفترة الماضية.
وخضع لاعبو ولاعبات المنتخب لبرنامج إعدادي مكثف مؤخراً، بإقامة معسكر ناجح في مدينة أنطاليا التركية من 31 مارس إلى 24 أبريل لعدد 13 لاعباً، حيث تضمن مشاركته بالملتقى الدولي لألعاب القوى بتركيا في 15 أبريل الماضي، والذي شهد حضور منتخبات البحرين وتركيا والبرتغال وتونس والجزائر، وجورجيا وأذربيجان. 

الإمارات
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