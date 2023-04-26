قمة «نارية» بين الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

الرياض (أ ف ب)

يبحث الاتحاد المتصدر عن فوز على ضيفه الشباب الثالث، سيقرّبه كثيراً من إحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2009، عندما يلتقيان «الخميس» على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في قمة المرحلة الرابعة والعشرين.

وبعد فوزه في مبارياته الخمس الأخيرة، يتصدر الاتحاد، صاحب أقوى دفاع في الدوري (8)، والذي خسر مباراة يتيمة، برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر الثاني الذي لعب مباراة أكثر وست نقاط عن الشباب.

وبعد خروجه من نصف نهائي الكأس أمام الهلال الأحد الماضي بهدف عكسي بعد التمديد، ينصبّ تركيز «العميد» على الدوري، معوّلاً على صفوفه المكتملة بقيادة المحترفين أمثال الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، مواطنيه برونو هنريكي وإيجور كورنادو ورومارينيو، والمصريين أحمد حجازي وطارق حامد، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

ورغم الخسارة أمام الهلال في الكأس، عبّر المدرب البرتغالي نونو إشبيربيتو سانتو عن رضاه على لاعبي فريق مدينة جدة، وقال: «أعتقد أننا قدمنا أنفسنا بشكل جيد، وتمكنا من التحكم دفاعياً، وصنعنا الكثير من الفرص».

أضاف مدرب ولفرهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين السابق: «عندما نضع خطط المباراة، يكون هدفنا الرئيسي حسم المواجهة في الوقت الأصلي.. وكان بإمكاننا فعل ذلك، حيث حصلنا على العديد من الفرص».

في المقابل، واصل الشباب مستوياته ونتائجه الإيجابية، حيث نجح في التأهل للدور الثاني في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويأمل في مواصلة انتصاراته التي حققها في آخر ثلاث مباريات.

يبرز في صفوف «الليث الأبيض» حارسه الكوري الجنوبي سيونج- جيو كيم، الأرجنتينيان إيفر بانيجا وكريستيان خوانكا والإسباني سانتي مينا.

ويخضع مهاجمه البرازيلي كارلوس جونيور لاختبارات فنية ولياقة ستحدد قدرته على المشاركة من عدمها، بعد تعرضه لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة الدحيل القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا في فبراير الماضي.

ويغيب الهلال، حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم ورابع الترتيب، لارتباطه في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا السبت أمام ضيفه أوراوا الياباني.

ويسعى النصر إلى الخروج من كبوته عندما يستضيف الرائد «الجمعة» في ختام المرحلة.

لم يحقق زملاء البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الفوز في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادلوا مع الفيحاء سلباً وخسروا أمام الهلال بهدفين في الدوري، بالإضافة إلى خسارة صادمة أمام الوحدة 0-1 في نصف نهائي كأس الملك.

ويعيش رونالدو وقتاً صعباً بعد قدومه إلى الرياض بصفقة خيالية مطلع 2023، مع اقتراب خروجه خالي الوفاض في موسمه الأول مع «العالمي».

ورغم تسجيله 11 هدفاً في المسابقة المحلية، إلا أن الـ«دون» فقد بريقه مع النصر الذي تخلى عن مدرّبه الفرنسي رودي جارسيا.

في المقابل، لن يكون الرائد، صاحب المركز الحادي عشر، لقمة سائغة للنصر، حيث يسعى هو الآخر للعودة لسكة الانتصارات، التي غابت عنه في آخر مباراتين بالتعادل مع الطائي والخسارة من الفتح.

ويسعى كل من العدالة الرابع عشر وضيفه التعاون السادس إلى استعادة لغة الانتصارات التي غابت عنهما في آخر أربع مباريات، عندما يلتقيان الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويضع الطائي الثامن وضيفه أبها العاشر النقاط الثلاث هدفاً لهما، عندما يلتقيان أيضاً الخميس على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وتختتم مباريات المرحلة، عندما يلعب الاتفاق مع ضمك، الفتح مع الوحدة والفيحاء مع الخليج.