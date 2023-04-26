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الرياضي

«الكأس الأغلى» للطائرة الأحد

«الكأس الأغلى» للطائرة الأحد
26 ابريل 2023 13:21


معتصم عبدالله (دبي)

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اعتمد اتحاد الطائرة السابعة من مساء الأحد المقبل موعداً للنهائي المرتقب للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة»، الذي يجمع العين وبني ياس في ختام منافسات الموسم الحالي 2022- 2023، على «صالة مبادلة دوم» بنادي الجزيرة.
وتأهل ناديا العين وبني ياس لنهائي «البطولة الأغلى» بفوز «الزعيم» على حساب منافسيه حتا وشباب الأهلي في الدورين ربع ونصف النهائي، فيما حجز «السماوي» مقعده بتخطيه عقبة النصر «حامل اللقب» بالفوز 3-0، قبل أن يتغلب على منافسه الجزيرة بفوز صعب في نصف النهائي 3-2.
ويبحث العين الساعي للقبه الأول في الموسم الحالي في النهائي المرتقب، عن التتويج السابع في سجله باللقب الأغلى بعد مواسم 1983- 1984,1991- 1912,1993- 1994,1994- 1995,1995- 1996,2017- 2018، فيما يبحث بني ياس عن لقبه الثاني في البطولة والأولى منذ آخر تتويج 2006- 2007.

الكرة الطائرة
العين
بني ياس
الجزيرة
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