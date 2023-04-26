صن داونز والوداد يتفوقان على الأهلي المصري

معتز الشامي (دبي)

كشفت شبكة «أوبتا» العالمية، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة بكرة القدم، عن تفوق نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، من حيث القوى الفنية بين أندية القارة الأفريقية باحتلاله صدارة الترتيب وفق الشبكة.

كما تفوق نادي الوداد المغربي، الذي حل في الترتيب الثاني من حيث القوة الفنية، بينما تراجع الأهلي المصري للترتيب الثالث قارياً، وحل الرجاء المغربي رابعاً، وجاء نادي الرباط خامساً، بينما تقدم نادي بيراميدز المصري إلى الترتيب السادس على قارة أفريقيا في التصنيف خلال السنوات الماضية.

ونجح بيراميدز في التأهل للمرة الرابعة توالياً إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، ووصل في النسخة الأولى للنهائي، ولنصف النهائي في النسخة الثانية.