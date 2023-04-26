«المحترفين» تنظم منتدى تطوير الدوري



أبوظبي (الاتحاد)



تنظم رابطة المحترفين، النسخة الثانية لمنتدى تطوير الدوري، 1 و2 مايو المقبل، من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، وهو الحدث الذي تسعى من خلاله الرابطة سنوياً للارتقاء بمنظومة العمل، وترجمة المبادرات إلى خطط مستقبلية تسهم في تحقيق النقلة الشاملة للكرة الإماراتية.

ويتم في النسخة الثانية من المنتدى دراسة الجوانب الفنية والتجارية والتطويرية لمختلف مسابقات رابطة المحترفين، بالإضافة إلى تطوير الأندية في مجالات الاستدامة، المنشآت والتسويق.

ويشهد المنتدى حضور مختصين من الاتحاد الدولي «الفيفا»، والاتحاد الأوروبي «اليويفا»، والاتحاد الآسيوي، ومشاركة محاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة.

ويأتي المنتدى بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الأولى، التي أقيمت في العام الماضي، حيث كان الحدث الأول من نوعه، والأشمل من حيث المبادرات والمناقشات والرؤى التي يطرحها، والتي تأتي عبر أشهر من التحضيرات والزيارات والدراسات الميدانية، بمشاركة الشركات العالمية وبيوت الخبرة التي تمت الاستعانة بها، للعمل مع فرق رابطة المحترفين على الأرض، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مسابقات المحترفين، ليس على المستوى الفني فقط، ولكن على كل الجوانب ذات العلاقة بمفهوم الاحتراف.