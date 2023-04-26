بانكيرو «أفضل مبتدئ»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

اختير الإيطالي- الأميركي باولو بانكيرو لاعب أورلاندو ماجيك، أفضل مبتدئ في الموسم الحالي، من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

حصل بانكيرو، الخيار الأول في «درافت» الدوري عام 2022، على 98 صوتاً من أصل 100 صوت في المركز الأول، من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، وحقق ابن الـ20 عاماً معدلات 20 نقطة، 6.9 متابعة و3.7 تمريرة حاسمة في موسمه الأول في الدوري، وكان له تأثير فوري، حيث سجل 29 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة في أول مباراة له مع أورلاندو في أكتوبر الماضي.

قال في مقابلة مع قناة «تي أن تي» معلقاً على فوزه: «كان هدفاً لي، من اللحظة التي تم اختياري في «الدرافت»، أنا سعيد أني تمكنت من ذلك (الفوز بالجائزة)».

سجل بانكيرو 20 نقطة أو أكثر في 40 مباراة هذا الموسم، معادلاً الرقم الذي حققه ليبرون جيمس، نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي، في موسمه الأول في الدوري.

بات بانكيرو اللاعب رقم 22 الذي يحتل المركز الأول في «الدرافت» ويفوز بجائزة أفضل لاعب مبتدئ.

حل جايلن وليامس لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر في المركز الثاني وووكر كيسلر من يوتا جاز ثالثاً.