سلتيكس يسقط بـ «ثلاثية قاتلة»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

سجل تراي يونج ثلاثية قاتلة، ليقود أتلانتا هوكس إلى فوز ثمين في معقل بوسطن سلتيكس 119-117، ويبقي على آمال فريقه في الأدوار الإقصائية للمنطقة الشرقية، من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحُسمت مباراة خطفت الأنفاس في بوسطن بثلاثية قاتلة من يونج من مسافة بعيدة خلف خط الرميات الثلاثية قبل 1.8 ثانية من النهاية، ليهدئ هتافات الجماهير في ملعب «تي دي جاردن» ويقلص الفارق في سلسلة إلى 3-2، ويفرض مباراة سادسة في أتلانتا.

قال يونج الذي أنهى المباراة مع 38 نقطة و13 تمريرة حاسمة وأربع متابعات، إن هوكس كان مصمماً على تمديد السلسلة، بعد إيقاف لاعبه المهم ديجونتي موراي عن مباراة واحدة، بعد اشتباكه مع الحكم عقب المباراة الرابع.

وأضاف: «كنا نفتقد عنصراً مهماً من عناصرنا ونريده أن يلعب المباراة السادسة، لذلك نريد العودة إلى ديارنا واستعادة جهوده».

وفي حين تحسّر سلتيكس على ضياع الفرصة على أرضه، لم يكن الحال مماثلاً لناجتس وصنز اللذين حسما السلسلة في ديارهما بفوز الأول على مينيسوتا تمبروولفز 112-109 والثاني على لوس أنجلوس كليبرز 136-130.

ولم تكن المهمة سهلة على ناجتس، بعد أن تقدم تمبروولفز بفارق 15 نقطة في الربع الأول.

قاد جمال موراي عودة ناجتس منهياً المباراة مع 35 نقطة، فيما حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثاني «تريبل دابل» في السلسلة مع 28 نقطة، 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وفي فينيكس، سجل ديفن بوكر 47 نقطة وأضاف كيفن دورانت 31، لينهي صنز المهمة أمام كليبرز المنقوص من صانع ألعابه بول جورج ونجمه كواهي لينارد.

رغم ذلك، تقدم الضيوف بفارق 10 نقاط باكراً في الشوط الثاني، قبل أن يتولى بوكر المهام مسجلاً 25 من نقاط صنز الـ50 في الربع الثالث.