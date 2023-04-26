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«الفرسان» على مسافة نقطتين من لقب «دوري 21»

«الفرسان» على مسافة نقطتين من لقب «دوري 21»
26 ابريل 2023 11:30

 
معتصم عبدالله (دبي)


قطع شباب الأهلي متصدر «دوري المحترفين تحت 21 عاما»، خطوة جديدة في الطريق نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، بالفوز على مضيفه الوصل 3-0 في قمة «الجولة 24»، والتي شهدت تفوق الشارقة «الوصيف» على مضيفه اتحاد كلباء 6-1، والجزيرة «الثالث» أمام البطائح 2-0، والعين «الرابع» على حساب بني ياس 6-1، فيما تغلب الوحدة على خورفكان 2-0، والنصر أمام دبا 1-0، وعجمان أمام مضيفه الظفرة 2-1.
ورفع «الفرسان» بفضل الفوز المهم في «الديربي» أمام مضيفه «الإمبراطور» بثلاثية مالك سيلا في الدقيقة 40، محمد المدني في الدقيقة 66، شيكنا دومبيا في الدقيقة 69، رصيده إلى 55 نقطة، ليبقى على بُعد نقطتين فقط، لحسم اللقب الثالث على التوالي لمصلحته، في مباراتيه الأخيرتين أمام بني ياس، وعجمان على التوالي.
وأبقى الشارقة «الوصيف» على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن شباب الأهلي المتصدر، بفوزه العريض على حساب مضيفه اتحاد كلباء 6-1، بعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل بهدف محمد المراشده في الدقيقة 7، ورد الضيوف بأهداف مايد الكاس «ثنائية» في الدقيقتين 29 و59، وأياو ماووتو في الدقيقة 65، وعبدالرحمن علي في الدقيقة 74، وخليفة عبدالرحمن في الدقيقة 80، وعبدالرحمن جمعة في الدقيقة 91، ورفع «الملك» رصيده 51 نقطة في المركز الثاني، مقابل 22 نقطة لـ «النمور» الثاني عشر.
وتمسك الجزيرة بمركزه الثالث، بعدما تخطى عقبة مضيفه البطائح بهدفي زايد العامري في الدقيقة 20، وريتشارد أكونور في الدقيقة 85، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 50 نقطة، مقابل 23 نقطة لـ «الراقي» العاشر.
وضرب العين «الرابع» برصيد 47 نقطة بقوة، في مواجهة ضيفه بني ياس «الأخير» برصيد 14 نقطة، بالفوز 6-1، وسجل للفائز أدهم خالد في الدقيقة الأولى، فيما حملت بقية الأهداف توقيع عيسى خلفان «ثنائية» في الدقيقتين 24 و61، وعباده كامل في الدقيقة 51، ومحمد عوض الله في الدقيقة 53، مبارك الصيعري «هدف عكسي» في الدقيقة 79، فيما جاء هدف «السماوي» الوحيد بوساطة أدهم خالد لاعب العين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 38.
وتبدو الفرصة مواتية أمام «الفرسان» لحسم اللقب في «الجولة 25» وقبل الأخيرة، والتي تعقب التوقف الحالي للدوري، حينما يستضيف بني ياس «الأخير» يوم 8 مايو على استاد مكتوم بن راشد، فيما تشهد بقية الجولة التي تقام 7 و8 مايو مواجهات دبا والشارقة، الجزيرة والظفرة، النصر والبطائح، الوحدة وعجمان، العين والوصل، وخورفكان واتحاد كلباء.


نتائج «الجولة 24»

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الوصل - شباب الأهلي 0-3
اتحاد كلباء - الشارقة 1-6
العين - بني ياس 6-1
الوحدة - خورفكان 2-0
البطائح - الجزيرة 0-2
النصر - دبا 1-0
الظفرة - عجمان 1-2

 


ترتيب فرق الصدارة


شباب الأهلي «55 نقطة»
الشارقة «51 نقطة»
الجزيرة «50 نقطة»
العين «47 نقطة»

 


 

دوري تحت 21
شباب الأهلي
الشارقة
الجزيرة
العين
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