«النمور» يقفز «حاجز الثلاثين» للمرة الثانية في «المحترفين»



فيصل النقبي (كلباء)



قفز اتحاد كلباء حاجز «النقطة 30» في «دوري أدنوك للمحترفين» للمرة الثانية، ويعد الإنجاز مهماً، لأنه يعكس العمل الجاد لإدارة النادي، وجهود الفريق لبلوغ النجاح.

في موسم 2020-2021 جمع «النمور» 39 نقطة، وهو رقم جديد للفريق في الدوري، ما جعل الجماهير تتوقع النتائج الإيجابية أيضاً في الموسم الحالي، وبالفعل وصل اتحاد كلباء إلى 32 نقطة، قبل جولتين من الختام، بقيادة المدرب فرهاد مجيدي.

ويملك «النمور» فريقاً متميزاً يجمع بين الخبرة والشباب، ما يساعده على الانتصارات والنتائج الإيجابية، ويعتمد على استراتيجية قوية وهجومية، وأثمرت عن أداء متميز خلال الموسم.