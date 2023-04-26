«الفرسان» يملك فرصة حجز «البطاقة الثالثة» في سلة «غرب آسيا»



علي معالي (دبي)



خسر شباب الأهلي أمام الكويت الكويتي 100- 110، في إياب نصف نهائي سوبر غرب آسيا «منطقة الخليج» لكرة السلة، في المباراة التي جرت بصالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، وبذلك ينجح الكويت في مواصلة طريقه إلى النهائي، ولقاء المنامة البحريني.

وما زالت فرصة «الفرسان» قائمة في التأهل وحجز البطاقة الثالثة في النهائيات مع الكويت والمنامة، عندما يلتقي شباب الأهلي مع الهلال السعودي يوم 8 مايو المقبل.

شهدت مباراة شباب الأهلي والكويت سباقاً شرساً من أجل التأهل، وانتهى الربع الأول والثاني والرابع لمصلحة الضيوف 29- 23,33- 29,29- 25، في حين تفوق «الفرسان» في الربع الثالث فقط «23- 19».

وتمكن الكويت من خلال لالان وماركوس جورج، من إيقاف عودة «الفرسان» من تأخر وصل إلى 18 نقطة، بعد أن عادل النتيجة 85-85 قبل نهاية المباراة ب 6:52 دقيقة.

كسر «لالان» الجمود بتسجيله 5 نقاط متتالية، ليمنح الكويت التقدم حتى صافرة النهاية، والأداء الرائع أهدى الكويت الفوز الثامن في المشوار الآسيوي من دون أي خسارة، وحجز مكان في النهائيات لمواجهة المنامة البحريني.

وتمكّن لالان من كسر رقمه القياسي في الموسم، بتسجيل 27 نقطة، وسجل تركي الشمري 18 نقطة، وجورج هانت 16 نقطة و3 متابعات و5 تمريرات حاسمة، وجاكوب بولين 16 نقطة.

وفي المقابل سجل حامد عبداللطيف لاعب شباب الأهلي 27 نقطة، وتساوى الفريقان في معظم الفئات الإحصائية، إلا أن خسارة الكرة أضرت بشباب الأهلي كثيراً، فيما نجح الكويت في منع نيكولاس مينراث من التسجيل لـ «الفرسان» في العديد من الأوقات، مكتفياً بـ 14 نقطة وهي نسبة قليلة، بالنظر إلى قدمه اللاعب في المباريات السابقة.