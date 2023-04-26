اتحاد الكرة يُوفر وسائل نقل الجماهير لحضور نهائي الكأس



أبوظبي (الاتحاد)



قام اتحاد كرة القدم، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بتوفير وسائل نقل الجماهير التي تحضر المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بين الشارقة والعين المقررة الجمعة، باستاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وتم تخصيص موقعين رئيسيين لنقل الجماهير إلى ملعب المباراة، قبل أربع ساعات من ركلة البداية، حيث يكون الموقع الأول في مواقف قاعة الاحتفالات «قصر المشرف»، فيما الموقع الثاني في مواقف مدينة زايد الرياضية «البوابتين 6 - 20»، ويتم تنظيم الحركة بالتنسيق مع مركز التحكم، وبعد نهاية المباراة تتم إعادة الجماهير إلى ذات المواقع، حيث يقوم فريق المتطوعين بإرشاد الجماهير للتوجه إلى الحافلات المخصصة لكل موقع.

وحرص اتحاد كرة القدم على تخصيص عدد من الأماكن حول محيط الملعب وأمام البوابات لبيع المأكولات والمشروبات، علماً أنه لا توجد أي منافذ لبيع التذاكر في ملعب المباراة، حيث يجب على الجماهير إبراز التذاكر الإلكترونية عند نقاط التفتيش.