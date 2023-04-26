«البايرن» يفضل مواني على أوسيمين!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» النقاب، عن أن أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ الألماني، يأمل في ضم المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت، خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، بعد أن تابعه جيداً مع ناديه خلال الأشهر الأخيرة، وأبدى إعجابه الشديد به.

ويبحث بايرن ميونيخ عن رأس حربة جديد للموسم المقبل، بعد أن خاب أمله في السنغالي ساديو ماني الذي لم يقدم حتى الآن المردود المنتظر الذي يلبي طموحات «البافاري»، ولهذا يعتبر كولو مواني من الأهداف المتميزة التي وضعها «البايرن» نصب عينيه، لأن المهاجم الفرنسي قدم موسماً رائعاً مع آينتراخت، ولهذا اعتبره هوينيس اختياره الأول.

وقالت الشبكة إن الرئيس الشرفي لـ «البايرن» يقوم بالتجهيز من الآن لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التي تفتح أبوابها بعد شهرين، واضعاً كولو مواني على رأس القائمة التي حددها «البايرن» للاختيار من بينها.

وكانت إدارة «البايرن» أجرت اتصالات مع نابولي الإيطالي، من أجل استطلاع رأيه فيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن نجمه وهدافه النيجيري فيكتور أوسيمين، إلا أن النادي طلب مبلغاً كبيراً جداً، بينما يُعتبر كولو مواني لاعب نانت السابق أقل سعراً بكثير، حتى وأن كان آينتراخت يسعى للحصول على أكبر استفادة مادية ممكنة من بيعه.

وأشارت الشبكة إلى أن تألق كولو مواني في الدوري الألماني «البوندسليجا» عامل مهم جداً بالنسبة لاختيار «البايرن» له، لأن اللاعب منذ وصوله من نانت الفرنسي، سجل 20 هدفاً، وصنع 14هدفاً في 40 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات، وهى محصلة جديدة جداً، وتثير أطماع أندية كثيرة، منها باريس سان جيرمان الذي يسعى بدوره لضمه، تحسباً لفشل مفاوضاته مع نابولي الإيطالي بشأن النيجيري أوسيمين، وفقاً لما ذكرته شبكة «مونت كارلو سبورت».

وإزاء هذا الإقبال على ضم كولو مواني، قال ماركوس كروش المدير المالي لآينتراخت فرانكفورت، لـ «سكاي سبورت ألمانيا»: عرف أن مواني لفت إليه الأنظار بشدة، بفضل أدائه الرائع هذا الموسم، ومن الطبيعي أن يسعى «البايرن» للحصول على خدماته، غير إنه ليس النادي الوحيد.

وقال كروش: لا توجد حتى الآن أي عروض ملموسة، سواء من جانب «البايرن»، أو أي نادٍ آخر.

وشدد على حقيقة أن كولو مواني يشعر بالراحة مع آينتراخت، ويمكنه أن يحرز المزيد من التقدم في العديد من الجوانب التي تنقصه.

وكانت بعض المصادر الصحفية الألمانية، ذكرت أن آينتراخت فرانكفورت يرغب في الاحتفاظ بكولو مواني إلى ما بعد كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، وأنه لن يفرط فيه قبلها، إلا إذ تم إغراؤه بعرض ضخم.

وبدأ راندال كولو مواني المولود في 5 ديسمبر 1998«24عاماً»، مسيرته الاحترافية في نانت 2016 وحتى 2022، ولكن تخللها إعارة إلى بولوني موسم 2019-2020،

وشد الرحال بعدها إلى ألمانيا للعب لـ «البايرن».

ولعب مواني لمنتخب تحت 21 سنة ثم المنتخب الأوليمبي الفرنسي، وضمه ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الأول، قبل انطلاق كأس العالم الأخيرة.