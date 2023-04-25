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البرازيل تنتظر أنشيلوتي

البرازيل تنتظر أنشيلوتي
26 ابريل 2023 01:29

ريو دي جانيرو (أ ف ب) 

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قال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيدنالدو رودريجيش، أنه مستعد للانتظار حتى مايو المقبل للحصول على جواب نهائي من المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المفضّل لديه لتولي المهام الفنية لمنتخب "سيليساو" المتوج ببطولة العالم خمس مرات.
وأوضح رودريجيش، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرازيلي، للصحفيين أنه يأمل في أن يتمكن من الإعلان عن اسم المدرب الجديد بحلول 25 مايو المقبل، موعد الإعلان عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون المباريات الودية في يونيو، بانتظار تحديد هوية المنتخبات المنافسة.
قال رئيس الاتحاد المحلي للعبة الذي لم يخف أبداً أن أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الحالي هو خياره الأول "قبل التفكير في الخطة ب، أريد استنفاد كل احتمالات الخطة أ".
وكان مدرب ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق، أكد في الأول من أبريل أن الاتحاد البرازيلي يريده أن يكون خليفة تيتي، الذي ترك منصبه بعد الإقصاء في ربع نهائي مونديال قطر 2022.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "الحقيقة هي أن المنتخب البرازيلي يريدني، وهذا يسعدني، لكن عليّ احترام العقد الحالي مع ريال مدريد الذي ينتهي في يونيو 2024، وهو عقد أتمنى أن احترمه حتى النهاية".
ومن المتوقع أن يتخذ أنشيلوتي قراره النهائي في نهاية موسمه مع الريال، الذي خرج من سباق الدوري الإسباني، لكنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الملك.
وفي حال رفض الإيطالي عرض الاتحاد البرازيلي، من المتوقع أن يختار الأخير بين عدة أسماء أبرزها فرناندو دجينيس مدرب فلومينينزي المتألق في بداية الموسم في البرازيل، أو البرتغالي أبيل فيريرا مدرب بالميراس، أو مواطنه خورخي جيسوس (فنربهشه التركي)، حسب وسائل إعلام برازيلية.

أنشيلوتي
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