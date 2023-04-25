جيرونا يضرب الريال برباعية كاستيلانوس

مدريد (د ب أ)

سجل فالنتين كاستيلانوس أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ليقود فريقه جيرونا لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على ريال مدريد 4 / 2، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم جيرونا 2 / 1، حيث تقدم جيرونا بهدفين سجلهما فالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 12 و24، قبل أن يسجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عن طريق فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل كاستيلانوس، الهدف الثالث له "هاتريك" ولجيرونا في الدقيقة 46، قبل أن يسجل الهدف الرابع له "سوبر هاتريك" ولفريقه في الدقيقة 62، فيما سجل لوكاس فاسكيز الهدف الثاني للريال في الدقيقة 85.

ورفع فريق جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الريال عند 65 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف برشلونة. الذي يمكنه زيادة الفارق في حال فوزه على رايو فاييكانو الأربعاء.