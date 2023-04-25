حاكم الفجيرة يرعى كأس رئيس الدولة لليد

الفجيرة (الاتحاد)

أعلن اتحاد اليد عن رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، التي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 27 مايو المقبل.

وجاء الإعلان عن الرعاية خلال استقبال سموه لمجلس إدارة الاتحاد، وهي الرعاية التي تأتي انطلاقاً من اهتمام سموه بدعم الأنشطة الرياضية والمسابقات التي من شأنها أن تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية والرياضة الإماراتية بشكل عام.

وتقدم نبيل محمد بن عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة من أجل هدف واحد وهو رفع راية الدولة في كل البطولات الخارجية، معرباً عن اعتزاز مجلس إدارة الاتحاد بهذه الرعاية السامية، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.