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12 فارساً في معسكر «قفز الحواجز» بألمانيا استعداداً للأولمبياد

12 فارساً في معسكر «قفز الحواجز» بألمانيا استعداداً للأولمبياد
26 ابريل 2023 00:55

أبوظبي (وام)

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يدشن المنتخب الوطني لقفز الحواجز المرحلة الأولى من استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، من خلال المعسكر المقرر بألمانيا في مايو المقبل، بدعم ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.
ووقع الاختيار على 12 فارساً للمشاركة في المعسكر الإعدادي بألمانيا، وهم الشيخ علي بن عبدالله القاسمي، والشيخ علي بن جمال النعيمي، وعبدالله محمد المري، وعمر عبدالعزيز المرزوقي، وحميد عبدالله المهيري، ومحمد غانم الهاجري، وعبدالله حميد المهيري، وسالم أحمد السويدي ومحمد شافي الرميثي، وعبدالرحمن أحمد أمين، وعلي حمد الكربي، وموفي الكربي.
ويسعى فرسان الإمارات لبدء الاستعدادات الخاصة في معسكر ألمانيا وفق خطة متدرجة برؤية فنية شاملة للمدرب خالد العيد، وصولاً إلى أفضل درجة من الجاهزية، للحفاظ على التطور الذي حققه المنتخب في الفترة الماضية، ومهد الطريق لخطف بطاقة الترشح إلى النهائيات في التصفيات المؤهلة بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويحظى منتخبنا الوطني بدعم كبير من المسؤولين وإسطبلات الشراع للوصول إلى أفضل مرحلة من الإعداد للحدث الأولمبي العالمي، من خلال برامج متكاملة واستراتيجية.

قفز الحواجز
منتخب قفز الحواجز
أولمبياد باريس 2024
الأولمبياد
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