«سمحة» تحصد كأس «اللقايا الأبكار» بـ«أفضل توقيت» في «ختامي الوثبة»

عبدالله عامر (الوثبة)

تواصلت الإثارة أمس الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي، في ميدان الوثبة بأبوظبي، واستمر النجاح الواضح لفعاليات النسخة الـ 44 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2023»، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي ويستمر حتى الرابع من مايو المقبل.

وأقيمت المنافسات بسباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل على مدار 42 شوطاً، في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ تركزت الأنظار على الأشواط الثمانية الرئيسة التي خصصتها اللجنة المنظمة للمهرجان، للأبكار والجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج، حيث تنافست المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس و8 رموز خلال الفترة المسائية التي شهدت 16 شوطاً، فيما أجرت اللجنة المنظمة تعديلاً بسيطاً بإقامة أشواط الرموز في ختام المنافسات اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً.

وتألقت هجن أبناء الإمارات خلال منافسات اللقايا، وحصد أغلب الرموز الغالية رغم المنافسة الشديدة من جميع المطايا المشاركة من خارج الدولة، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. وتوجت «سمحة» لمالكها سهيل بالرملي العامري بأول رموز اللقايا في المهرجان لأبناء القبائل، بعد أن حصدت كأس اللقايا الأبكار في شوط المفتوح، حيث نجحت البكرة في تصدر السباق منذ انطلاقته وحتى عبورها خط النهاية، متفوقة على جميع المطايا، مسجلة أفضل توقيت زمني خلال منافسات اللقايا على الإطلاق وأنهت الشوط في 7.12.04 دقيقة، وأهدت مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وحلق «الذيب» لعبد الله محمد حليس الكتبي بالرمز الثاني وخطف بندقية اللقايا الجعدان المفتوح، بعد أن قدم أداء قوياً خلال السباق، وانتزع فوزاً صعباً، وعبر خط النهاية بتوقيت زمني قدره 7.22.09 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «الفارس» لحمد علي الكتبي، وثالثاً «مياس» لمحمد عتيق زيتون المهيري.

وشهد الشوط المخصص للأبكار المحليات فوز «أفعال» بشعار أحمد محمد بن رويه الخييلي، الذي حصد الكأس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ استحقت الرمز بعدما خطفت المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق بتوقيت 7.20.01 دقيقة، وبفارق 9 أجزاء من الثانية عن «السايحة» لحميد سعيد النيادي التي حلت ثانية، ثالثة «النصيبة» لعلي سالم علي المري.

وفي شوط اللقايا الجعدان المحليات نجح «كفو» في إهداء المخضرم محمد سلطان مطر مرخان الكتبي المركز الأول والبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، ليضع اسمه ضمن المتوجين بالرموز الغالية خلال المهرجان، إذ شهد الشوط منافسة شرسة بينه وبين «كفو» المملوك لسهيل بالرملي العامري، ونجح في إنهاء مسافة الشوط في 7.16.08 دقيقة.

وانتقلت المنافسات في الأشواط الأربعة التالية لفئة الإنتاج، إذ استطاعت البكرة «الهبيبة» لسلطان علي الكتبي التحليق بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن قطعت السباق في 7.23.01 دقائق.

وشهد شوط اللقايا الجعدان المحليات في فئة الإنتاج تتوج «لاضي» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، ليهدي محمد سلطان مطر مرخان الكتبي الرمز الثاني في المهرجان هذا العام، وحصل على البندقية و800 ألف درهم، وأنهى الشوط في توقيت 7.23.01 دقيقة

وفي الشوط المخصص للهجن المهجنات، نجحت البكرة «عسيلة» في حصد الناموس، وأهدت مالكها مبارك العثة الخزع العامري كأس الأبكار المهجنات لفئة الإنتاج و800 ألف درهم، بعدما خطفت المركز الأول في الأمتار الأخيرة، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.21.02 دقيقة.

واختتمت أشواط الرموز لمنافسات اللقايا بفوز «محبوب» لغنام عبيد غنام المزروعي بشداد الجعدان المهجنات لفئة الإنتاج، إذ نجح في إنهاء مسافة الشوط في 7.19.05 دقيقة، محققاً ثالث أفضل توقيت زمني. وتوج الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب ختام المنافسات.

انطلاق الإيذاع

من جهة ثانية تقام اليوم، منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، حيث يشتد الصراع في الفترة المسائية على وجه الخصوص على 8 رموز خصصتها اللجنة المنظمة للإيذاع الأبكار والجعدان المفتوح والمحليات وفئة الإنتاج، إضافة إلى جوائز مالية قيمة تبدأ من مليون ونصف المليون درهم في شوط الأبكار المفتوح، ومليون درهم في أشواط المحليات، وصولاً إلى 800 ألف درهم في أشواط الجعدان المحليات والإنتاج.

«بينونة» و«بلشة» و«مشكور» تخطف نجومية «الصباحية»

شهدت الفترة الصباحية إقامة 26 شوطاً في منافسات اللقايا، وكانت أبرز النتائج فوز «بينونة» لسالم حمد بن هميلة المزروعي، بلقب الشوط الأول المخصص للقايا الأبكار المحليات (إنتاج) بزمن قدره 7:22:3 دقائق، بينما تفوقت «بلشة» لمحمد حمد بن حميد السويسي، وفازت بلقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات للإنتاج بزمن بلغ 7:16:0 دقائق (أفضل توقيت).

وكسب «مشكور» لحمد مبارك النابت المري، لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات (إنتاج) بزمن قدره 7:23:1 دقائق، بينما فاز «براق» لفارس سالم بن علي المجنين المري، بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات (إنتاج) بزمن قدره 7:18:0 دقائق. وظفرت «الهبيبة» لسهيل بالرملي بن محمد العامري بقلب الشوط الخامس، وحازت «العلا» لعامر علي بن طفلة المري الشوط السادس، وحصد «الواعي» لسف سهيل بن نخيرة العفاري لقب الشوط السابع، وفاز «نجد» المملوك إلى لاهوم سعد بن طالب المري، في الشوط الثامن، واستطاعت «فريحة» لحمد بخيت النوبي العامري الفوز في الشوط التاسع، وحصل «الظبي» لفالح ياسر بن فالح الشامسي على لقب عاشر الأشواط.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى العشرين عن فوز«الذيب» لعتيق سالم بالعرطي، و«نبه» لعلي راشد بن مسلم العمري، و«فزعة» لعلي سليم بن حميد الوهيبي، و«مرضية» لعبدالله حمد بن علي الدرعي، و«الحذر» لمظفر غلام بن أحمد البلوشي، و«الواصل» لمحمد سعيد بن محمد الراشدي، و«الذيبة» لحمدان بخيت بن محمد الراشدي، و«زعفرانه» لعامر بن حمد بن حميد العويسي، و«انتباه» لعبيد محمد سلطان بن مرخان الكتبي، و«ليان» لعبدالعزيز خالد بن عبدالله العطية.

وفي الأشواط من 21 وحتى 26 كان الفوز من نصيب، «مجد» لعسدي محمد بن هويمل العامري، و«الجامح» لمحمد عبدالله بالحب العامري، و«تراحيب» لحمدان بخيت بن محمد الراشدي، و«المزن» لراشد سعيد بن منانة المتبي، و«سياف» لحمد سالم بن يطبع العامري، و«معاند» لمحمد صالح بن حمد القمرا المري.

البرطماني: «رموز اللقايا» تميزت بحرص الملاك على «المبادرة»

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن الأداء الفني في اليوم الثاني من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهد حرصاً كبيراً من الملاك على الإمساك بزمام المبادرة طيلة مسار كل شوط من أشواط الرموز لسن اللقايا لهجن أبناء القبائل.

وقال البرطماني: شعار بالرملي واصل التألق وخطف شوط الأبكار المفتوح عن طريق «سمحة»، وشعار الصعب ظهر برمزين في مساء اللقايا، وكان تعدد الفائزين هو السمة السائدة في اليوم الثاني، الذي شهد الشوط الأول منه خطف «سمحة» للكأس بأداء متميز أظهر كفاءة عالية وإمكانات عالية، خاصة في آخر 400 متر، حيث وصلت بانفراد تام.

وفي الشوط الثاني (بندقية الجعدان) المفتوح كان «الذئب» بشعار عبد الله بن محمد بن حليس بن راشد الكتبي، ذئباً في الأمتار الأخيرة على مشارف الحزام الأخضر، لينتزع الرمز من خلال الانقضاض في الأمتار الأخيرة.

وتابع البرطماني: وفي الشوط الثالث، نجحت «أفعال» بشعار أحمد بن رويح الخييلي، في التفوق بأسلوب الهجوم الكاسح في الأمتار الأخيرة، وبقدرة تحويلية لافتة في آخر 200 متر، لتنفرد بالمركز الأول وتظفر بكأس المحليات، أما الشوط الرابع: للجعدان المحليات فكان «كفو» بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، كفواً خاصة في الكيلو الأخير، وخاض المنافسة بإيقاع ثابت واستطاع الإفلات من المنافسين والوصول إلى خط النهاية، وبالشوط الخامس، خطفت «الهبيبة» بشعار سلطان بن علي الكتبي المركز الأول بجدارة واستحقاق، وهي بكرة سبوق ومرشحة فوق العادة وحصولها على الرمز لم يكن مفاجئاً، وعاد صعب المضمرين

من خلال «لاظي» بشعار محمد سلطان بن مرخان، في الشوط السادس، حيث تسلم المركز الأول من الكيلو متر الأخير وتمسك بالصدارة حتى خذ النهاية، وخاضت «عسلية» الشوط السابع بشعار العثة العامري، منافسة مبكرة في الكيلومتر الأخير، لكن السيطرة دانت لها في المائيتين متر الأخيرة لتفوز بالناموس، أما شوط الرموز الثامن والأخير، فكانت الكلمة فيه للقادمين من الخلف عن طريق «محبوب» بشعار غنام بن عبيد المزروعي، بتمكنه من إنهاء السباق في المركز الأول باللحظات الأخيرة ليعانق الرمز الأخير في الأمسية.

واعتبر البرطماني أن منافسات سن الإيذاع في المسافة المتوسطة 6 كلم، ستشهد منافسة شرسة اليوم في المسافة المتوسطة 6 كلم، كما ستشهد مواجهات لا تقل ضراوة عن اليومين السابقين، خاصة أن الاستعدادات قوية من الملاك، فضلاً عن أن «ختامي الوثبة 2023» دائماً ما يحفل بالإثارة والتشويق.