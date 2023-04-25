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الرياضي

«الإمارات لبناء الأجسام» 12 أغسطس في أم القيوين

«الإمارات لبناء الأجسام» 12 أغسطس في أم القيوين
26 ابريل 2023 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة لبناء الأجسام والفيزيك، في 12 أغسطس المقبل بقاعة المسرح الوطني في أم القيوين، على أن تكون للاعبين المواطنين والمقيمين في الدولة بشكل حصري ولجميع الأعمار، بحيث تشكل جميع الفئات والأوزان، وذلك في إحدى البطولات المستحدثة ضمن خطة البطولات التي تقام في الموسم الرياضي 2023.
بدوره، أكد أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، أن إقامة البطولة في أم القيوين تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، ووفقاً لتوجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، بالعمل على التوسع بنشر ثقافة ممارسة رياضات بناء الأجسام والفيزيك، إضافة إلى اللياقة البدنية، مؤكداً أن الاتحاد يتطلع إلى تنظيم بطولة نوعية والتشجيع على إقامة البطولات في الكثير من إمارات الدولة. وقال: إمارة أم القيوين تتمتع بوجود الكثير من الرياضيين المميزين في بناء الأجسام، وإقامة البطولة سيشجع على منح اللاعبين فرصاً مهمة للمنافسة ونتطلع من خلالها إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على المواهب المواطنة، تمهيداً لضمهم للمنتخبات الوطنية.
وشدد على أن هذه البطولة من البطولات المهمة والقوية، وهدفها استقطاب أكبر عدد من اللاعبين الجدد، للانضمام للمنتخب الوطني مستقبلاً.

اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
أم القيوين
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