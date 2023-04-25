الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النسور».. الموقف «غامض»!

«النسور».. الموقف «غامض»!
26 ابريل 2023 00:56

خورفكان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
صراع الهروب من الهبوط.. «إبهار» و«انهيار»!
«بُركان أزارو» ينفجر من جديد

تبقت جولتان على ختام الدوري، وحتى الآن لا يزال موقف اللاعبين الأجانب في خورفكان غامضاً، وكذلك بعض اللاعبين المقيمين والمواطنين التي تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي في كتيبة النسور.
ولم تجدد إدارة خورفكان لغاية الآن عقود بعض اللاعبين المهمين في تشكيل الفريق، مثل البرتغالي إيلتون والبرازيلي دودو والمهدي عبيد وغيرهم، كما لم تتضح الصورة كاملة بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالفريق كما لم تحسم الإدارة لغاية الآن الموقف مع المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي وقعت معه لمدة موسم واحد قبل بداية هذا الموسم.
وحقق الفريق لغاية الآن مع العنبري 24 نقطة فقط من ناتج 6 انتصارات و6 تعادلات و12 خسارة.

خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©