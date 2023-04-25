«النسور».. الموقف «غامض»!

خورفكان (الاتحاد)

تبقت جولتان على ختام الدوري، وحتى الآن لا يزال موقف اللاعبين الأجانب في خورفكان غامضاً، وكذلك بعض اللاعبين المقيمين والمواطنين التي تنتهي عقودهم نهاية الموسم الحالي في كتيبة النسور.

ولم تجدد إدارة خورفكان لغاية الآن عقود بعض اللاعبين المهمين في تشكيل الفريق، مثل البرتغالي إيلتون والبرازيلي دودو والمهدي عبيد وغيرهم، كما لم تتضح الصورة كاملة بالنسبة للمواطنين والمقيمين بالفريق كما لم تحسم الإدارة لغاية الآن الموقف مع المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري الذي وقعت معه لمدة موسم واحد قبل بداية هذا الموسم.

وحقق الفريق لغاية الآن مع العنبري 24 نقطة فقط من ناتج 6 انتصارات و6 تعادلات و12 خسارة.