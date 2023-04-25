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«بُركان أزارو» ينفجر من جديد

«بُركان أزارو» ينفجر من جديد
26 ابريل 2023 00:56

علي معالي (دبي)

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بدأ المغربي وليد أزارو مهاجم فريق عجمان يستعيد بريقه السابق الذي ظهر عليه في القاهرة عندما كان لاعباً ضمن قائمة فريق النادي الأهلي المصري.
وما يقدمه وليد أزارو حالياً مع «البرتقالي» في دوري أدنوك للمحترفين، يؤكد أنه بدأ يتعافى بشكل كبير وتظهر خطورته على مرمى المنافسين، وما يوضح تألق أزارو هو ما يقدمه على أرض الواقع من أهداف وتمريرات حاسمة جعلت فريقه يدخل ضمن الأربعة الكبار قبل نهاية دورينا بجولتين، وفي هذه الجولة ضد الظفرة، سجل وليد هدفاً وصنع الآخر.
وصلت محصلة وليد أزارو (27 عاماً) من الأهداف إلى 12 هدفاً، ليتصدر بها قائمة فريقه، بعد أن كانت هذه الصدارة التهديفية لزميله التونسي فراس بالعربي، ليس هذا فحسب، بل يتصدر وليد أيضاً قائمة التمريرات الحاسمة في فريقه بعدد (5 تمريرات ذهبية)، ما يجعله بالفعل نجم فريقه في الوقت الراهن في ظل الانسجام الكبير الذي بات واضحاً مع بالعربي، حيث يقودان «البركان» إلى الوجود ضمن الكبار في الموسم الحالي.
شارك وليد في 24 مباراة مع عجمان حتى الآن بواقع 2158 دقيقة وهو الموسم الثاني له مع «البرتقالي»، قادماً من الاتفاق السعودي، حيث انضم إلى صفوفه في 2019 حتى 2022، وقبلها كانت له تجربة ثرية ومليئة بالأحداث مع فريق النادي الأهلي المصري من 2017 قادماً من نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي.
ويكشف أزارو أن السر فيما يقدمه عجمان حالياً إلى الجماعية الكبيرة في الأداء وحالة الترابط بين اللاعبين، مؤكداً أن «البرتقالي» ليس فريق النجم الواحد، بل هي منظومة عمل جماعية جيدة هدفها في النهاية مصلحة الفريق، وقال: «ما زال الطريق أمامنا لنسير بشكل أفضل في تحسين الترتيب في بطولة الدوري، وهذا موسم استثنائي بالفعل للفريق بعد الوصول إلى النقطة 44».

وليد أزارو
عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
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