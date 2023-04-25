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ملابا.. «إفطار خجول»!

ملابا.. «إفطار خجول»!
26 ابريل 2023 00:55

دبي (الاتحاد)

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أنهى التوجولي بينيل ملابا مهاجم النصر صيامه عن التهديف، والذي استمر لما يقارب العام الكامل، بتسجيله هدف فريقه الوحيد في المواجهة أمام مضيفه دبا 1-2 ضمن الجولة 24.
ولم يشفع الهدف الأول لملابا بقميص «العميد» في تجنب فريقه الخسارة ليبقى برصيد 24 نقطة في المركز التاسع، وهو الهدف الأول أيضاً للمهاجم التوجولي في الدوري خلال الموسم الحالي 2022- 2023، منذ آخر هدف بقميص فريقه السابق اتحاد كلباء أمام خورفكان 2-3، ضمن «الجولة 25» للموسم الماضي 2021-2022، وهو ما يعادل نحو 337 يوماً.
ويعد الموسم الحالي الأضعف على صعيد المحصلة التهديفية لملابا صاحب الـ 32 عاماً، والذي يخوض موسمه الرابع على التوالي في الملاعب المحلية، من بينها ثلاثة مواسم ونصف موسم مع اتحاد كلباء، قبل انتقاله إلى النصر في «الميركاتو الشتوي».
واكتفى ملابا بتسجيل هدف وحيد مع «النمور» في مباراته أمام الذيد 6-2 في الدور الأول لكأس رئيس الدولة، قبل أن يفتتح رصيده التهديفي مع فريقه الحالي النصر في الدوري أمام دبا 1-2، بعدما خاض 10 مباريات في مسابقتي كأس رئيس الدولة والدوري.
وينتظر ملابا الاحتفال بمباراته رقم 100 في المسابقات المحلية في الجولة المقبلة للدوري، بعدما رفع رصيده إلى 99 مباراة في الجولة الماضية أمام دبا، ويشمل سجل مشاركاته 92 مباراة في مسابقتي الدوري وكأس الرابطة، سجل خلالها 41 هدفاً، مقابل 7 مباريات في كأس رئيس الدولة.

بينيل ملابا
النصر
دوري أدنوك للمحترفين
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