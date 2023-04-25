الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية دورة تدريبية في قيادة القوارب السريعة «الفورمولا»، ضمن أنشطة النادي، وتحت إشراف بطل العالم سامي سيليو لاعب نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. وشهدت الدورة إقبالاً كبيراً مع الرغبة في تكوين كفاءات وطنية قادرة على تطوير القدرات الفنية. وقدم سامي سيليو شرحاً مفصلاً عن كيفية تعلم قيادة القوارب السريعة، وأنواعها وقوانينها إلى جانب عوامل الأمن والسلامة، إضافة إلى تعليم المشاركين فنيات الإنقاذ وحسن تصرف اللاعبين مع حالات الطوارئ أثناء وقوع الحوادث.