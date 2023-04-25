«منتخبنا» إلى الدوحة 5 مايو للمشاركة في «مونديال الجودو»

طوكيو (وام)

حدد اتحاد الجودو تاريخ الخامس من مايو المقبل موعداً لوصول منتخبنا الوطني الأول إلى الدوحة قادماً من اليابان، التي سيختتم فيها معسكره التحضيري المشترك مع منتخب اليابان، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في العاصمة القطرية خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو المقبل. وتقدمت حتى الآن 96 دولة للمشاركة في مونديال الجودو منها 9 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والمغرب، وتونس الجزائر، ولبنان، وجيبوتي ومنتخب قطر مستضيف البطولة.

ويترأس بعثة منتخبنا خلال المشاركة في بطولة العالم المقبلة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم. وتضم بعثة منتخبنا في معسكر اليابان والتي ستشارك في مونديال الدوحة، كلاً من اللاعبة باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، واللاعبين شفيلي غرام في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام الذي يشارك في منافسات وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100كجم، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كجم، ويشرف على تدريب المنتخب الأول لاعب منتخبنا الدولي السابق فيكتور.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بجهود الاتحاد الياباني للجودو وحفاوة جامعة توكاي اليابانية، التي توفر كافة متطلبات النجاح لمعسكر المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن النتائج الطيبة التي حققها اللاعبون في المرحلة الأخيرة تدعو إلى التفاؤل، لتحقيق المزيد من الانتصارات وضمان الحصول على نقاط التأهل المطلوبة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 والفوز بإحدى الميداليات فيها.