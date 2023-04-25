«الزعيم» يعالج أخطاء الدوري بدوافع «الحلم»

معتز الشامي (دبي)

يواصل فريق العين، تدريباته على ملعبه، وذلك قبل المواجهة المرتقبة مساء الجمعة، على لقب أغلى الكوؤس والألقاب، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تجمعه مع الشارقة باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة بني ياس، التي شهدت إضاعة فوز ثمين، أدى لإخفاق الفريق في تضييق الخناق في الدوري على شباب الأهلي المتصدر، الذي تعادل هو الآخر مع الوصل، حيث ركز الجهاز الفني في التدريب الأول بعد الراحة، على ضرورة نسيان أحداث الدوري بكل تفاصيله، والتمسك بالثقة في النفس، والبدء في علاج السلبيات والأخطاء التي ظهرت، خصوصاً في افتقاد التركيز خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما ظهر واضحاً أمام بني ياس، الذي أدرك التعادل في الدقائق 90 و97 من المباراة، بينما كان العين قد تقدم بهدفين طوال الوقت الأصلي للمباراة.

واهتم الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف، باستعادة الهدوء والتركيز، ليكون شعار المرحلة، حيث يؤدي «الزعيم» تدريبه الرئيسي على ملعبه مساء اليوم، قبل المغادرة مساء إلى أبوظبي للمبيت فيها وأداء التدريب الأخير هناك غداً الخميس.

ويسعى الجهاز الفني لمعالجة السلبيات الفنية في أداء الفريق، خاصة في منطقة الوسط وقلب الدفاع، بهدف تأمين شباك البنفسج، وعدم استقبال أي أهداف، خاصة أن الشارقة يلعب بأسلوب دفاعي ويعتمد على المرتدات، ثم يتراجع لإغلاق الطرق نحو المرمى.

وعمدت شركة الكرة والجهازان الفني والإداري، على رفع معنويات جميع اللاعبين، خاصة أن المباراة المرتقبة على لقب محبب من قلوب جماهير «الزعيم»، وباتت مهمة التعويض عن إخفاق إضاعة فرصة تضييق الفارق مع متصدر الدوري، بالفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، هي المطلوبة، خاصة أن حسم لقب وضمان بطولة، سيكون أهم متطلبات المرحلة، للاستمرار لاحقاً في القتال من أجل الدوري حتى آخر جولة من الموسم.