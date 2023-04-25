«الملك» يُجهز المصابين من أجل «النهائي الأغلى»

علي معالي (الشارقة)

بدأ الروماني كوزمين أولاريو مدرب فريق الشارقة في إعادة ترتيب أوراقه من جديد، قبل المباراة المرتقبة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام العين يوم الجمعة المقبل، ولعل أهم الأوراق التي بدأ يرتبها المدرب هي الاطمئنان على الحالة الصحية لبعض النجوم الكبار، في ظل الإصابات التي طالت بعضهم في الفترة الأخيرة، ومنهم مانولاس وكايو لوكاس ودجانيني، ومعهم ماجد حسن.

اطمأن كوزمين على الحالة الصحية لكل هؤلاء اللاعبين، حيث تأكد من الشفاء الكامل للمدافع اليوناني الكبير مانولاس، وأن استبداله في المباراة الأخيرة ضد اتحاد كلباء لمنحه مزيداً من الراحة، وهو نفس المنطق الذي سحب به دجانيني من الملعب وشارك بدلاً منه سالم صالح، وأيضاً الحالة الجيدة لكايو لوكاس.

أما فيما يخص ماجد حسن فهو تحت منظار المدرب الآن قبل الدخول في المجموعة مع اللاعبين، للتأكد من الشفاء الكامل، وربما يكون هذا اللاعب أحد الأوراق في جعبة المدرب في حال الشفاء الكامل من الإصابة التي حرمت الفريق من جهوده خلال الفترة الماضية.

ويدرك كوزمين أهمية مباراة الجمعة، كونها اللقب الأول هذا الموسم، بعد ضياع الأمل في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، في ظل الكبوات الأخيرة التي طالت الملك وجعلته يتراجع في الترتيب إلى المركز السابع برصيد 42 نقطة بعد نهاية الجولة الـ 24.

وكانت المباراة الأخيرة لـ«الملك» ضد اتحاد كلباء مصدر قلق كبير لدى المدرب، خاصة أن هدف التقدم للمنافس تم تسجيله في الثواني الأخيرة من اللقاء، وهو ما جعل كوزمين في حالة غضب شديدة من تهاون اللاعبين.

وفي التدريب الأول للفريق عقب مباراة اتحاد كلباء، كانت التعليمات واضحة لكل اللاعبين بضرورة الالتزام الكامل خلال الفترة المقبلة، بما يطلبه المدرب من اللاعبين، في الوقت الذي بدأ فيه الجهاز الفني في تحليل كل صغيرة وكبيرة في المنافس العيناوي.