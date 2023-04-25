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اعتذار علني في توتنهام عن الخسارة المذلة

اعتذار علني في توتنهام عن الخسارة المذلة
25 ابريل 2023 19:57

لندن (د ب أ)
أصدر لاعبو توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اعتذاراً علنياً بعد الخسارة 1 / 6 أمام نيوكاسل، وعرضوا تعويض المشجعين عن تكلفة تذاكر المباراة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توتنهام كان متأخراً بخماسية في أول 21 دقيقة من المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي.
وأقيل المدرب المؤقت كريستيان ستيليني من تدريب الفريق أمس الاثنين بعد أقل من شهر من توليه المسؤولية.
ووصف دانييل ليفي رئيس توتنهام الخسارة الكبيرة بأنها "غير مقبولة على الإطلاق". وتولى ريان ماسون، لاعب الفريق السابق، تدريب الفريق للمرة الثانية، حيث كان قد تولى تدريب الفريق عقب رحيل جوزيه مورينيو في أبريل 2021 حتى نهاية الموسم. 

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد، الذي لديه مباراتين مؤجلتين، وذلك قبل اللقاء الذي يجمعهما بعد غد الخميس.
وكان هوجو لوريس قائد الفريق اعتذر بالفعل للجماهير على الخسارة "المحرجة" في مقابلة عقب اللقاء مباشرة، موضحاً أن الفريق فقد الكبرياء. وأصدر لاعبو الفريق بياناً جماعياً، مساء الثلاثاء، أكدوا فيه تقبلهم أن الأداء لم يكن مقبولاً، وقدموا لفتة للمساعدة في تغطية قيمة تذاكر المباراة. 

وقال لاعبو توتنهام في منشور على صفحة النادي الرسمية بموقع "تويتر": "كفريق، نتفهم إحباطكم وغضبكم. لم نكن جيدين بما يكفي". 

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وأضافوا: "نعلم أن الكلمات ليست كافية في موقف مثل هذا، ولكن صدقونا، نتيجة مثل هذه تؤلم". وأكدوا:" نقدر دعمكم، على أرضنا وخارجها، ومع وضع هذا في الاعتبار نود أن نعوض المشجعين بتكلفة تذاكر المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك". 

وتابعوا: "نعلم أن هذا لن يغير ما حدث يوم الأحد، وسنقدم كل ما لدينا لوضع الأمور في نصابها الصحيح أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل، عندما سيعني دعمكم، مرة أخرى، كل شيء". وأكدوا :" سوياً، وسوياً فقط، يمكننا المضي قدماً".

توتنهام
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
الدوري الإنجليزي
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