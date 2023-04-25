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جوارديولا: السيتي لا يعرف الندم

جوارديولا: السيتي لا يعرف الندم
25 ابريل 2023 18:33

لندن (د ب أ)
قال جوسيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يكن يتوقع أن يتواجد في صراع التتويج على اللقب مع أرسنال، خاصة وأن بداية هذا الموسم كانت مختلفة بالنسبة للفريقين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مانشستر سيتي يستضيف أرسنال، متصدر جدول الترتيب، في مباراة حاسمة غداً الأربعاء، والتي من الممكن أن تحدد مصير لقب الدوري. 

وشق مانشستر سيتي طريقه للعودة لسباق التتويج بلقب الدوري، بعد بداية متذبذبة في النصف الأول من الموسم، بينما تراجعت نتائج أرسنال في الأسابيع الأخيرة. 

ويتوجه أرسنال لملعب الاتحاد وهو يتصدر جدول الترتيب بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي لديه مباراتان مؤجلتان، وفوز فريق جوارديولا سيعيد زمام المبادرة لفريقه.
وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "من الجيد التواجد هنا. بعد ما قام به أرسنال في النصف الأول من المسابقة، كان من الصعب أن نفكر في أننا سنتواجد هنا في تلك اللحظة".
وأضاف: "لذلك هي مباراة مهمة للغاية. يمكننا أن نحصل على نقاط لا يمكن لمنافسنا أن يحصل عليها، لذلك فإن تركيزنا منصب على ما يجب علينا أن نفعله". ومع ذلك، وبغض النظر عن النتيجة، يصر جوارديولا على أن الأمور لن تحسم. 

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وقال: "إنها مباراة مهمة للغاية، ولكنها ليست حاسمة لأن ما زال هناك عدة مباريات صعبة للفريقين". 

وأضاف: "لدينا المزيد من المباريات الصعبة التي سنلعبها، ولكن لا يمكننا أن ننكر كم هي مهمة". ومن بين أسباب تواجد أرسنال في المنافسة بقوة هذا الموسم أنه تعاقد الصيف الماضي مع ثنائي مانشستر سيتي السابق أولكسندر زينشينكو وجابرييل جيسوس. 

وأكد جوارديولا أن مانشستر سيتي ليس لديه أي ندم بشأن قرار رحيل الثنائي. وقال: "الكل وافق. أراد اللاعبان الرحيل، النادي أراد بيعهما، وأرسنال أراد شرائهما. كانوا سعداء ونحن أيضاً. لا يوجد لدينا أي ندم".

جوارديولا
مانشستر سيتي
أرسنال
جابريل جيسوس
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