الأربعاء 26 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تفاؤل عائلي بظهور نادال في رولان جاروس

تفاؤل عائلي بظهور نادال في رولان جاروس
25 ابريل 2023 18:45

مدريد(أ ف ب) 
عبّر توني نادال، عمّ نجم كرة المضرب الإسبانية رافايل نادال ومدربه السابق، عن تفاؤله بخوض حامل لقب 22 بطولة كبرى نهائيات فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، بيد أن حامل اللقب في 14 نسخة قياسية لن يشارك بظروف مثالية.
قال توني نادال في حديث لقناة "تي في إيه" الإسبانية الرسمية "رافا يتعافى، لا اعتقد أنه سيحتاج لوقت طويل للتنافس مجدداً، لكن هنا في بطولة مدريد المفتوحة لن يكون الأمر ممكناً".
وكان نادال أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يشارك في مدريد إحدى بطولات الماسترز ألف نقطة، إذ يواصل تعافيه من إصابة بفخذه تعرض لها في يناير الماضي في بطولة استراليا المفتوحة.
قال ابن السادسة والثلاثين أن رحلة التعافي لم تأت بثمارها وقد يلجأ إلى علاج مختلف، دون تحديد موعد نهائي لنفسه من أجل التعافي، ليعزز الشكوك حول غيابه عن رولان جاروس.
يأمل بالانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات إحراز البطولات الكبرى في البطولة التي تنطلق في 28 مايو المقبل، وفض شراكة الجراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
أضاف عمّه توني نادال "من البديهي أنه لن يصل بتحضيرات جيدة، لا يجب أن نغشّ أنفسنا، لأنه لم يلعب منذ 10 يناير إذا لم أكن مخطئاً".
وانسحب نادال من الدورات المقامة في الولايات المتحدة الشهر الماضي على أرض صلبة، بيد أنه غاب أيضاً عن الدورات على أرض ترابية في برشلونة ومونتي كارلو، إلى دورة مدريد.
ويعاني نادال من إصابات عدة في السنوات الإخيرة، وخاض رولان جاروس العام الماضي وهو يعاني من إصابة في ساقه لم تمنعه من إحراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لإصابته بتمزق في عضلات المعدة.
وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف أول عالمياً سابقاً، إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 مارس الماضي لأول مرة منذ أبريل 2005.

أخبار ذات صلة
ديوكوفيتش في الصدارة وميدفيديف ثالثاً
ديوكوفيتش يغازل «رولان جاروس»
نادال
رولان جاروس
ديوكوفيتش
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
الرياضي
البرازيل تنتظر أنشيلوتي
اليوم 01:29
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
الرياضي
«دولي السيارات» يعتمد «السبرينت الجديد» في فورمولا1
اليوم 01:25
خليفة شاهين المرر يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الامارات: دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
اليوم 01:05
نازحون سودانيون من الخرطوم جراء الاشتباكات (رويترز)
عربي ودولي
نازحون يفترشون الطرق في الخرطوم بسبب انقطاع الوقود
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©