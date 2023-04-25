تفاؤل عائلي بظهور نادال في رولان جاروس

مدريد(أ ف ب)

عبّر توني نادال، عمّ نجم كرة المضرب الإسبانية رافايل نادال ومدربه السابق، عن تفاؤله بخوض حامل لقب 22 بطولة كبرى نهائيات فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، بيد أن حامل اللقب في 14 نسخة قياسية لن يشارك بظروف مثالية.

قال توني نادال في حديث لقناة "تي في إيه" الإسبانية الرسمية "رافا يتعافى، لا اعتقد أنه سيحتاج لوقت طويل للتنافس مجدداً، لكن هنا في بطولة مدريد المفتوحة لن يكون الأمر ممكناً".

وكان نادال أعلن الأسبوع الماضي أنه لن يشارك في مدريد إحدى بطولات الماسترز ألف نقطة، إذ يواصل تعافيه من إصابة بفخذه تعرض لها في يناير الماضي في بطولة استراليا المفتوحة.

قال ابن السادسة والثلاثين أن رحلة التعافي لم تأت بثمارها وقد يلجأ إلى علاج مختلف، دون تحديد موعد نهائي لنفسه من أجل التعافي، ليعزز الشكوك حول غيابه عن رولان جاروس.

يأمل بالانفراد بالرقم القياسي في عدد مرات إحراز البطولات الكبرى في البطولة التي تنطلق في 28 مايو المقبل، وفض شراكة الجراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

أضاف عمّه توني نادال "من البديهي أنه لن يصل بتحضيرات جيدة، لا يجب أن نغشّ أنفسنا، لأنه لم يلعب منذ 10 يناير إذا لم أكن مخطئاً".

وانسحب نادال من الدورات المقامة في الولايات المتحدة الشهر الماضي على أرض صلبة، بيد أنه غاب أيضاً عن الدورات على أرض ترابية في برشلونة ومونتي كارلو، إلى دورة مدريد.

ويعاني نادال من إصابات عدة في السنوات الإخيرة، وخاض رولان جاروس العام الماضي وهو يعاني من إصابة في ساقه لم تمنعه من إحراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لإصابته بتمزق في عضلات المعدة.

وأدى الغياب الطويل عن الملاعب للمصنف أول عالمياً سابقاً، إلى خروجه من قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العالمي في 20 مارس الماضي لأول مرة منذ أبريل 2005.