هاتزيداكيس يظهر في البريميرليج

لندن (د ب أ)

يعود الحكم المساعد كونستانتين هاتزيداكيس لمهامه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا المقررة يوم الأحد المقبل، بعدما انسحب من جولة واحدة من المباريات عقب صدامه مع مدافع فريق ليفربول أندي روبرتسون.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لقطات التلفاز، أظهرت أن الحكم المساعد على ما يبدو ضرب قائد المنتخب الاسكتلندي بالكوع بين شوطي مباراة ليفربول وأرسنال، التي انتهت بالتعادل 2/2 يوم 9 أبريل الماضي، ولكن اتحاد الكرة الإنجليزي قام بتبرئته من ارتكاب أي عمل خاطئ. وعاد للمباريات في مطلع الأسبوع، حيث تواجد على الخط في مباراة بدوري الدرجة الأولى بين بريستون وبلاكبيرن مساء يوم السبت الماضي، وسيكون حكم فيديو مساعد في مباراة ليدز أمام ليستر سيتي، التي تقام في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. وسيعود للملعب في مباراة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا، حيث سيكون مساعداً لجاريد جيليت في ملعب أولد ترافورد يوم الأحد المقبل، وفقاً لما أعلنته رابطة الدوري الممتاز صباح اليوم الثلاثاء.

واعتذر هاتزيداكيس لروبرتسون في اتصال عبر برنامج "زووم" على الإنترنت، وتقبل اللاعب شرح ما حدث ولم يتخذ الاتحاد الإنجليزي أي إجراء آخر.