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ديمبيلي يعود بعد 3 أشهر!

ديمبيلي يعود بعد 3 أشهر!
25 ابريل 2023 17:32

برشلونة (أ ف ب) 

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سيعود الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبيلي، المصاب بفخذه الأيسر منذ نهاية يناير الماضي، السبت لخوض مباراة فريقه برشلونة مع ضيفه ريال بيتيس في المرحلة 32 من الدوري الإسباني لكروة القدم، بحسب ما أعلن مدرّبه تشافي في مؤتمر صحفي الثلاثاء.
قال تشافي عشية مواجهة مضيفه رايو فايكانو غداً في المرحلة 31 من الليجا: "سيعود يوم السبت لا تقلقوا. هو بحالة ممتازة. وأندرياس كريستنسن سيعود السبت أيضاً"..
وعاد الجناح "المتفجّر" البالغ 25 عاماً إلى التمارين قبل أيام قليلة، لكنه لم ينخرط في القائمة المقرّرة لمواجهة رايو فايكانو.
اضطر في 28 يناير الماضي في جيرونا، خلال المرحلة 19 من الدوري، إلى الخروج في الدقيقة 25، بسبب آلام فوق ركبته اليسرى، بعد قيامه بتسارع في أرض الملعب.
وفيما تجنّب منذ أكثر من سنتين، إصابات متلاحقة عكّرت مسيرته، أضيفت هذه الإصابة لسلسلة طويلة طاردته منذ قدومه إلى الفريق الكتالوني في 2017 من بروسيا دورتموند الألماني.
ويقترب برشلونة من لقبه الأول في الدوري منذ 2019 والسابع والعشرين في تاريخه مقابل 35 لغريمه التاريخي ريال مدريد، إذ يتقدم الأخير بفارق 11 نقطة قبل ثماني مراحل على نهاية الموسم.

عثمان ديمبيلي
برشلونة
بروسيا دورتموند
تشافي
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