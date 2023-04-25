بوكيتينو يقترب من تشيلسي.. و«الباب مفتوح»

لندن (د ب أ)

واصل نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم محادثاته مع المدرب ماوريسيو بوكيتينو، حول إمكانية تولي منصب المدير الفني للفريق، لكن النادي لم يستبعد حتى الآن مرشحين آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مصدراً وصف التقارير التي أشارت إلى أن التعاقد مع الأرجنتيني بوكيتينو أصبح وشيكاً، بأنها «تسبق الواقع» نظراً لأن النادي لم يقدم عرضاً حتى الآن. ومع ذلك، يبدو المدرب السابق لفريق توتنهام المرشح المفضل لدى النادي، وذلك بعد عملية بحث استمرت لثلاثة أسابيع بقيادة بول وينستانلي ولورانس ستيوارت مديري الكرة في النادي.

ولم يرتبط بوكيتينو بأي عمل منذ إقالته من تدريب باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، وقد قضى أمس الاثنين في محادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، لكن خيارات أخرى لا تزال على طاولة النادي لنظرها في حال عدم التوصل إلى اتفاق، مثلما حدث قبل أيام مع جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ.

وانسحب ناجلسمان من المشهد إثر شعوره بالإحباط بسبب اقتراب النادي من مدربين آخرين. ويعد فينسنت كومباني، المدير الفني لبيرنلي، من الخيارات المطروحة، حيث يبحث تشيلسي عن الاستمرارية مع مدير فني يحل مكان جراهام بوتر الذي أقيل في الثاني من أبريل الجاري، بعد أن قاد الفريق في 31 مباراة فقط رغم أنه كان مرتبطاً بعقد لمدة خمسة أعوام.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مدرباً ثالثاً، لم يجر الكشف عن اسمه، لا يزال ضمن الخيارات المطروحة لدى تشيلسي. وذكرت بعض التقارير أن هذا المدرب هو أنجي بوستيكوجلو، مدرب سلتيك الأسكتلندي، لكن مصادر لم تؤكد ذلك. ويتولى فرانك لامبارد تدريب تشيلسي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، لكن الفريق خسر جميع المباريات الأربع التي خاضها تحت قيادته.

وتلقى تشيلسي هزيمتين أمام وولفرهامبتون وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهزيمتين أخريين أمام ريال مدريد الإسباني في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.