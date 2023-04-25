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«أبيض الناشئين» يفتتح مشاركته في «دولية» إيطاليا بمواجهة سلوفينيا

«أبيض الناشئين» يفتتح مشاركته في «دولية» إيطاليا بمواجهة سلوفينيا
25 ابريل 2023 17:30

دبي (الاتحاد)
يفتتح منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 15 سنة «مواليد 2008» اليوم مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بمواجهة منتخب سلوفينيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية، التي تضم كذلك منتخب رومانيا.
يُشارك في البطولة 12 منتخباً «الإمارات، إيطاليا، المكسيك، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، رومانيا، التشيك، أيرلندا، السعودية، التشيك، النمسا، النرويج والبرتغال»، وتم توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، بوجود ثلاثة فرق في كل مجموعة.
وضمت بعثة منتخبنا الوطني المشارك في بطولة إيطاليا الدولية 22 لاعباً، هم ربيع الحمادي، فيصل محمد، مايد محمد (الوحدة) عبدالله راشد، بطي سعيد (العين) سهيل النوبي، مايد عادل، مروان خلفان، فهد خليل، عمر المصري (النصر) إبراهيم يوسف، محمد ناصر، سالم عصام (الوصل) عبدالله أحمد، محمد بطي، محمد أحمد، محمد يوسف (شباب الأهلي) عبيد عمران، عمرو محمد (الشارقة) سلطان راشد (حتا) محمد السعدي، حمد علي (الفجيرة).

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