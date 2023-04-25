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الرياضي

راشد الظاهري يسجل انطلاقة قوية في «الفورمولا 4»

راشد الظاهري يسجل انطلاقة قوية في «الفورمولا 4»
25 ابريل 2023 17:07

يمولا (وام)
سجل الدراج الصاعد راشد الظاهري، بداية قوية على السيارة ذات المقعد الواحد في بطولة «الفورمولا 4 الإيطالية 2023 (F4» ذات التنافسية العالية، بعد أنهى صاحب الـ 15عاماً السباق، محققاً عدة نقاط لفريقه «بريما ريسينجس في إيمولا بإيطاليا في أول جولتين من البطولة.
وتستقطب سلسلة سباقات «الفورمولا 4 الإيطالية» أفضل السائقين الشباب في العالم، الذين يتنافسون من أجل التتويج ضمن التنافس في سبع جولات على حلبات رياضة السيارات الشهيرة.
يعتبر الظاهري، الذي قاد سيارته رقم 14 والتي ترعاها «هواوي» و«بنك أبوظبي الأول» و«ياس هيت»، أحد أصغر المنافسين على الحلبة.
وبعد حصول بعض السائقين على نقاط تأخير جزائية، تقدم الظاهري إلى المركز السابع، ما يعني أنه ضمن أفضل 10 سائقين في السباقين الأول والثاني، الأمر الذي يعتبر نتيجة جيدة لأحد الناشئين الذين لم يسبق لهم تجربة المنافسة على هيكل محرك سيارة ذات المقعد الواحد.
وأكد الظاهري أنه واجه العديد من السائقين المتمرسين في السباق، وبعض الصعوبات واضطر إلى الانسحاب من السباق النهائي بعد كسر الجناح الأمامي للسيارة.
وقال: «كانت هذه أول تجربة لي في سباق مكثف بمقعد واحد، أتعلم من كل دقيقة أمارس فيها السباق على الحلبات لأمضي في المسار الصحيح».

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