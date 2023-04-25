عجمان ينفي رحيل بالعربي

رضا سليم (دبي)

نفى نادي عجمان ما تردد عن انتقال فراس بالعربي لاعب وسط الفريق إلى أي نادٍ من أندية الدولة، كما لم يتلق النادي عروضاً للاعب من أندية خارجية، كما تردد في الساعات الماضية.

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق أن النادي لم يتلق أية عروض للاعب من أندية داخل الدولة وخارجها، وأن ما يتردد عن انتقاله لأحد الأندية ما هو إلا شائعات، وأنه لا توجد مفاوضات مع أي نادٍ بشأن اللاعب، مشيراً إلى أن عقد فراس مستمر مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل، وأنه يعد من أبرز لاعبي الفريق، بعدما قدم مستويات جيدة وساعد زملاءه في تحقيق نتائج استثنائية للفريق هذا الموسم.

وأضاف: «إدارة عجمان تبحث دائماً عن مصلحة الطرفين، وسبق أن خرج من النادي لاعبون إلى دوريات كبرى، مثل انتقال اللاعب السنغالي مامي تيام إلى الدوري التركي والإيفواري توريه إلى الدوري الفرنسي وغيرهما، كون المكاسب متعددة، سواء للنادي أو اللاعب، وفي حال وصول أي عرض لأي لاعب في الفريق تتم دراسته واتخاذ القرار المناسب، ولم يسبق أن حدثت مشكلة بين النادي وأي لاعب في مثل هذه الأمور».

وأوضح أن «البرتقالي» يقدم هذا الموسم مستوى متميزاً بفضل توليفة المدرب الصربي جوران، وتألق جميع اللاعبين، وقال: طموح الفريق مستمر حتى آخر مباراة في الدوري، بالوصول إلى مركز متقدم في الترتيب العام للمسابقة، مثلما نجحنا في تحقيق نقاط قياسية لم تحدث في تاريخ النادي في دوري المحترفين، ويكفي أن الفريق لم يخسر في الدوري من الجولة 16 حيث كانت آخر خسارة أمام الشارقة، وبعدها تواصلت النتائج الإيجابية، سواء بالفوز أو التعادل.

كان أحد المواقع قد نشر خبر اقتراب فراس من نادي النصر، وسبقها ما تم نشره في مواقع مصرية عن مفاوضات الأهلي المصري مع عجمان لضم اللاعب، وهو ما تم نفيه من قبل.

كانت إدارة النادي «البرتقالي» قد فتحت باب التجهيز للموسم المقبل بإعلان التجديد للاعب عصام فايز في فئة المقيم حتى 2027.