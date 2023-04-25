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الرياضي

«الفرسان» والإمبراطور» بطلا مبادرة «دوري الجماهير»

«الفرسان» والإمبراطور» بطلا مبادرة «دوري الجماهير»
25 ابريل 2023 16:40

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة 24، لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي شباب الأهلي، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي العين على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف.

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