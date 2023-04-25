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هالاند لا يقارن

هالاند لا يقارن
25 ابريل 2023 16:08

لندن (رويترز)

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قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل مواجهة ملاحقه المباشر مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد غداً الأربعاء إن السجل التهديفي المذهل لإيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي يميزه عن جميع اللاعبين الآخرين هذا الموسم.
ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري برصيد 32 هدفاً ويتقدم بفارق ثمانية أهداف عن هاري كين مهاجم توتنهام وصاحب المركز الثاني و13 هدفاً عن إيفان توني مهاجم برنتفورد الثالث في القائمة.
ويتأخر الدولي النرويجي بفارق هدف واحد عن تحطيم الرقم القياسي للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، صاحب أكثر عدد من الأهداف بالدوري الممتاز في موسم واحد من 38 مباراة.
وأحرز هالاند 48 هدفاً في 42 مباراة بكافة المسابقات مع سيتي هذا الموسم بينها 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا.
وقال أرتيتا للصحفيين: "عندما تنظر للأرقام لا توجد مقارنة مع أي لاعب آخر. إنه هالاند القادر على تحقيق ذلك أيضاً لأن إعداد الهجمات والفرص يتهيأ له بطريقة صحيحة. حتى معه لديهم القدرة على اللعب بطريقة مختلفة".
وسيلعب أرسنال خارج أرضه مع سيتي غداً، على أمل استعادة قبضته على صراع الفوز باللقب بعد تعادله في آخر ثلاث مباريات.
ويتصدر النادي اللندني المسابقة بفارق خمس نقاط بعد تراجعه الأخير، وخاض مباراتين أكثر من فريق المدرب بيب جوارديولا.
وفي رده على سؤال بشأن كيفية السيطرة على هالاند وسيتي، قال أرتيتا: "نحن نعمل على خطورتهم وأيضاً نقاط ضعفهم، نعرف قدرهم. سيتي يبدأ من الحارس فهو يشكل تهديداً بالكرة.
"يمكنهم القيام بأشياء مختلفة، أشياء كثيرة يجب أن تتكيف معها، لذلك عليك أن تركز على مبادئ معينة".
ولم يخسر أرسنال في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات، لكنه لم ينتصر على ملعب سيتي منذ 2015.
ولم يخسر سيتي في آخر 16 مباراة في كافة المسابقات منذ هزيمته أمام توتنهام في بداية فبراير الماضي، حيث انتصر في 13 مباراة وتعادل ثلاث مرات خلال هذه الفترة.

 

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
أرسنال
ميكيل أرتيتا
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