بطولة «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» للشطرنج الخاطف تنطلق الأحد

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تنطلق يوم الأحد المقبل النسخة الخامسة من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات.

وأعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، تفاصيل النسخة الخامسة من البطولة، وجاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي عقد بقاعة أبوظبي للطاقة بالعاصمة أبوظبي، بحضور طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة الأكاديمية، وحسين الخوري، رئيس نادي أبوظبي للشطرنج، وشمسة سيف، رئيس قسم الإعلام بمجلس أبوظبي الرياضي.

وتقام البطولة وفق النظام السويسري، من 7 جولات بنظام اللعب الخاطف، وتشهد مشاركة متسابقات من جميع الجنسيات والأعمار، بالإضافة إلى منافسات مفتوحة للبنات والأولاد في عمر 12 سنة.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزات تبلغ 39500 درهم، بالإضافة إلى جوائز أخرى لأفضل اللاعبات في مختلف الفئات.

ووصل عدد التسجيل إلى ما يقارب 100 لاعب ولاعبة، بطموحات المنافسة على المراكز الأولى، فيما تشارك كوادر تحكيمية مواطنة في إدارة المنافسات، بجانب الدوليين.

من جانبه، أكد طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن إطلاق النسخة الخامسة من البطولة يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الأكاديمية لنشر هذه اللعبة، خاصة أن النسخ الماضية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين التنظيمي والفني بمشاركة ما يقارب 100 لاعبة من 31 جنسية في كل نسخة تقريباً.

وثمن الهاشمي دعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، لاستدامة التطور واستشراف المستقبل في الرياضة النسائية، وقال إن هذا الدعم كان له الأثر الملموس والواضح في ترسيخ مكانة الأكاديمية في تمكين المرأة في المجال الرياضي، وتشجيعها على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة ضمن أجواء تنافسية تضمن لها الخصوصية.

وأضاف: «البطولات التي تنظمها الأكاديمية بشكل سنوي تعزز ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، موطن البطولات العالمية، في تنظيم البطولات الدولية النسائية باحترافية عالية وفق أفضل الممارسات، حيث أصبحت تقام أكبر بطولات الشطرنج وغيرها من الفعاليات الأخرى بشكل سنوي تحت مظلة الأكاديمية».

وتابع: «هناك تزايد لعدد اللاعبات الإماراتيات في كل نسخة جديدة تقيمها الأكاديمية، لما تتمتع به لعبة الشطرنج من اهتمام لافت يجتذب الممارسات للعبة، خاصة مع الانتشار الواسع لها على المستويين العربي والدولي، والإقبال الكبير من اللاعبات على البطولة ماهو إلا نتاج جهد مستمر، من فريق العمل والمشرفين والرعاة الذين ساهموا بتعزيز مشاركة المرأة بها، لتطوير مهاراتها وبناء قدراتها في هذه الرياضة».

وفي هذا الخصوص، أوضح حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «إن رياضة الشطرنج تنتشر وتتوسع بشكل كبير في الدولة بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية لا يدخر جهداً في الارتقاء بها من خلال التعاون مع الجهات الاعتبارية من مؤسسات وجمعيات ذات نفع عام».

وقال: «أتقدم بالشكر الجزيل لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ولمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تعاونهم في هذا المشروع المميز، وتعزيز الشراكة بين الجهات التابعة له».

وقالت شمسة الهنائي، رئيس قسم الإعلام في مجلس أبوظبي: «الجديد في النسخة الحالية من البطولة، أننا نفتح باب التسجيل للمرة الأولى لمشاركة فئة الناشئين (بنات وأولاد)، من أجل تحقيق التواصل بين الأجيال المختلفة في لعبة الشطرنج، وضمان توفير فرص اكتساب الخبرات لهذه الفئة في سن مبكرة».

وأضافت: «نحن في مجلس أبوظبي الرياضي، ندعم بطولات الشطرنج بقوة، ونتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في كل ما من شأنه استمرار تطور ونهضة رياضة المرأة في الإمارات، وكل الأمنيات بالتوفيق للمشاركات والمشاركين في البطولة».