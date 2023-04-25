كورتوا ينضم إلى قائمة «مصابي الملكي»

مدريد (أ ف ب)

انضم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للائحة طويلة من المصابين في صفوف ريال مدريد، الذي يحل على جيرونا الثلاثاء في المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد إعلان ناديه إصابته بالتهاب في المعدة.

كتب الفريق الملكي في بيان صباح اليوم الثلاثاء: "انسحب الحارس في الدقيقة الأخيرة بسبب التهاب في المعدة ولن يسافر مع الفريق".

وسيحل بدلاً منه الأوكراني أندري لونين، فيما أضيف اسم الحارس الرديف ماريو دي لويس "20 عاماً" إلى القائمة.

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي توقع مشاركة إضافية للونين في الفترة الأخيرة من الموسم: "إذا كان كورتوا جيداً، إذا كان لا يواجه مشكلات، سيستمر".

تابع: "كان لونين جيداً في المباريات التي خاضها ولا استبعد خوضه مباريات إضافية بين هذه الفترة ونهاية الموسم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي يحل على رايو فايكانو التاسع الأربعاء.

ويغيب أيضاً عن بطل أوروبا الذي يستعد لنصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، الذي تعرض لضربة خلال الفوز على سلتا فيجو السبت.

ويغيب لاعب الوسط داني سيبايوس بسبب الإيقاف، فيما لم يتماثل إلى الشفاء المدافعان النمساوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلان مندي والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد.

وقال أنشيلوتي إن الفرنسي الدولي إدورادو كامافينجا يعاني من إصابة بسيطة، لكنه سيكون في عداد القائمة التي تزور جيرونا.